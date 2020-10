Plus besoin de pédaler grâce à ce vélo électrique pliable!

Découvrez le plus petit et le plus beau vélo électrique portatif qui nous permet de garder notre bicyclette dans les endroits plus restreints.

Se déplacer en vélo, c’est très pratique. On profite de l’air frais, on évite le trafic, et plus besoin de chercher un stationnement! Cependant, arrivé à destination, ce n’est pas toujours évident de savoir où le laisser pour éviter de se le faire voler.

Le vélo Folding Mobility de SmaCircle, est un vélo pliable et électrique. Il nous permet de nous déplacer sans avoir à pédaler, ce qui facilite grandement nos déplacements quotidiens.

Dépliez pour rouler!

L’avantage d’un vélo pliable, c’est de pouvoir l’emporter partout où nous allons sans prendre trop d’espace. On n’a plus besoin de se casser la tête à savoir où l’on peut barrer notre vélo de façon sécuritaire!

Nous n’avons qu’à appuyer sur quelques boutons afin de déplier le vélo Folding Mobility pour l’utiliser. Même chose pour le refermer, on appuie sur les mêmes boutons afin que notre vélo ne prenne plus de place.

Le Folding Mobility de SmaCircle s’assemble rapidement n’importe où.

Ce qui rend le Folding Mobility unique, c’est qu’on n’a pas besoin de pédaler. On s’assied sur le banc, on met nos pieds sur les supports, et c’est parti!

Comme il est fabriqué avec de la fibre de carbone, le vélo est léger et résistant, ce qui est parfait pour une utilisation quotidienne. On peut même se procurer un sac conçu pour faciliter le transport de notre vélo une fois plié.

L’autonomie de la batterie du Folding Mobility est de 25 km avec une seule recharge. La recharge complète prend entre 3 à 5 heures à s’effectuer, on donc peut facilement le recharger pendant notre quart de travail au besoin!

Une application pour suivre nos déplacements

Ce vélo est également connecté à une application. On peut ainsi suivre toutes les données reliées à notre vélo, comme le pourcentage de la batterie et nos trajets.

L’application SmaCircle est disponible gratuitement et nous permet de suivre l’activité de notre vélo.

Un détecteur de vol a également été intégré dans la bicyclette. Si l’on réalise que notre vélo a été volé, nous pouvons activer un bloqueur de roue directement dans l’application. Cela empêchera le fameux voleur de se rendre bien loin avec notre vélo!

De plus, comme l’application enregistre nos trajets grâce au GPS intégré dans notre vélo Folding Mobility, nous serons en mesure de retrouver notre vélo, peu importe où il se trouve.

Pour un vélo électrique, le prix est relativement abordable. On parle d’environ 1400$ US comparativement à 3000-4000$ en moyenne pour un vélo électrique ordinaire.

Le vélo Folding Mobility est donc parfait pour les gens qui désirent se rendre au travail en vélo rapidement, sans avoir à dépenser trop d’énergie.

En savoir plus ou se procurer un vélo Folding Mobility

