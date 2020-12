Lavez-vous les dents plus efficacement grâce à cette brosse intelligente

La brosse à dents intelligente Philips DiamondClean Smart et son application mobile optimisent l’hygiène buccale grâce à ses capteurs intelligents.

Qui ici se brosse les dents durant au moins 2 minutes? Si vous avez répondu oui, vous avez d’excellentes habitudes.

Cependant, ce n’est pas tout le monde qui va se les brosser durant ce laps de temps ou qui va le faire adéquatement. Notre dentiste est souvent là pour nous le rappeler en disant qu’on a négligé telle ou telle partie de notre bouche.

Avec la brosse à dents Philips DiamondClean Smart 9350 c’est difficile de manquer un endroit qu’on n’a pas bien brossé et de ne pas respecter le 2 minutes minimum.

La brosse à dents de Phillips s’utilise de pair avec l’application mobile.

Une application mobile pour les visuels

La brosse à dents est une brosse à dents intelligente qui nous demande d’avoir notre téléphone intelligent et l’application Sonicare avec nous lorsqu’on se brosse les dents. Eh oui, il faut trimballer notre téléphone pour se brosser les dents et même mettre sa brosse à dents à jour. Ah la technologie!

Une fois que l’application est ouverte et que l’on prend la brosse à dents dans nos mains, la fonction de brossage s’active sur l’appareil.

On active la brosse et on suit littéralement sur l’application l’endroit que l’on doit brosser. Au fur et à mesure qu’on laisse la brosse à dents faire son travail, le graphique de nos dents devient de plus en plus blanc pour signifier qu’on a bien brossé cette partie de la bouche.

On alterne ainsi d’une partie à une autre, alors que l’application nous guide tout au long du brossage. Puis, l’application va se mettre à clignoter si l’on exerce trop de pression sur nos dents.

Pour les plus visuels, l’application Philips Sonicare vient vraiment changer la routine d’hygiène buccale.

La brosse à dents est cependant intelligente jusqu’à une certaine limite. C’est-à-dire qu’elle compartimente la bouche en 6 parties, puis vers l’intérieur et l’extérieur de chacune d’entre elles. La brosse ne saura reconnaître que l’on brosse une dent en particulier. Donc si on brosse par exemple la molaire droite, l’application va dire que l’on brosse toutes nos molaires droites.

N’empêche qu’avec les graphiques et la minuterie, le résultat est assez impressionnant. Particulièrement les premières fois qu’on l’utilise alors qu’on a une sensation d’être sorti du dentiste. Bref, on se rend inévitablement compte de la différence entre se brosser les dents normalement et avec celle-ci.

Plusieurs modes et intensités

On peut choisir parmi les quatre modes et trois réglages d’intensité que nous propose la DiamondClean Smart, qui optimisent et couvrent tous nos besoins.

Le mode « Clean » pour le brossage de tous les jours.

La fonction « White + » pour éliminer les taches.

Le mode « Deep Clean + » pour tonifier et nettoyer en profondeur.

L’option « Gum Health » pour se nettoyer doucement les gencives.

L’intensité de la DiamondClean Smart se règle automatiquement selon la tête de brosse que l’on utilise ce qui s’avère plutôt pratique puisqu’on en reçoit deux avec la brosse à dents : celle qui contrôle la plaque et celle pour des gencives plus en santé.

Une fois la tête de notre choix insérée, on n’a qu’à la mettre en marche puisque le mode et l’intensité sont déjà réglés à leur niveau optimal.

Chaque tête de brosse nous durera 3 mois et l’application nous indique quand il est temps de la changer. Il faut d’ailleurs se prévoir un petit budget à ce sujet, alors que les têtes de brosse sont quand même une quinzaine de dollars chacune.

Le contenu de la boîte inclut entre autres un chargeur pour la maison et un portable.

La brosse à dents vient avec deux chargeurs, un pour la maison et un portatif. Avec une batterie pleine, la brosse a environ deux semaines de vie.

L’étui de transport fait aussi office de station de recharge, donc si on manque de pile en voyage, suffit de l’y ranger et de le brancher à notre ordinateur ou directement au mur.

Officiellement est elle vendue à 250$, mais on peut se la procurer sur internet moyennant 200$ sur Amazon par exemple. Effectivement, ce n’est pas donné, surtout qu’il faut aussi ajouter les têtes de brosse qui sont à changer.

Néanmoins, après la première utilisation on sent vraiment la différence, alors qu’on sent que nos dents sont impeccables comme lorsqu’on sort du dentiste. Avec une utilisation quotidienne, c’est difficile ensuite de vouloir revenir avec une brosse à dents régulière.

