Deux ans sans acheter d’encre avec les imprimantes EcoTank d’Epson

Année après année, Epson met à jour leurs fameuses imprimantes EcoTank. Leur particularité? Elles permettent de dire adieu aux cartouches d’encre parce qu’on remplit directement le réservoir géant à partir de bouteilles de rechange de chaque couleur.

Si l’appareil est plus cher à l’achat, on fait une vraie grosse économie sur l’encre en fin de compte. Avec l’EcoTank, plus besoin de constamment changer les cartouches ou de se ruiner en les achetant.

Le mieux dans tout ça? Chaque imprimante est vendue avec suffisamment d’encre pour imprimer pendant environ deux ans!

La recharge d’encre se fait avec des bouteilles plutôt qu’avec des cartouches.

Fini les cartouches… bonjour les bouteilles!

Avec sa gamme EcoTank, Epson ne veut rien de moins que réinventer l’univers des imprimantes personnelles. L’idée, dire au revoir aux cartouches d’encre au profit de réservoirs rechargeables.

Les imprimantes EcoTank sont vendues avec l’équivalent de 80 cartouches d’encre individuelles, ce qui permet à l’utilisateur de ne pas acheter d’encre pendant environ 2 ans.

Par exemple, l’encre contenue dans l’EcoTank ET-4760 permet d’imprimer jusqu’à 7500 pages en noir et 6000 pages en couleurs.

Par la suite, les bouteilles de recharge sont vendues à un prix plutôt intéressant: 9.99$ par bouteille de couleur, 19.99$ pour le noir ou 66.99$ pour l’ensemble des quatre bouteilles.

Si on fait le calcul, ça donne un coût entre 0.01 et 0.02$ par feuille imprimée… en couleurs! C’est vraiment économique comparativement à plusieurs autres modèles sur le marché.

L’imprimante a plusieurs autres fonctions intéressantes, notamment la connectivité sans fil.

Une imprimante intéressante pour le bureau

Outre sa principale caractéristique de recharge, l’imprimante EcoTank ET-4760 a une intéressante capacité d’impression et n’a rien à envier à d’autres modèles.

Son bac d’alimentation a une capacité de 250 feuilles, et elle possède un alimentateur automatique de documents d’une capacité de 30 feuilles.

Au niveau de la vitesse d’impression, l’EcoTank est pas mal dans la moyenne et permet d’imprimer 15 pages en noir et blanc ou 8 pages en couleur par minutes.

L’imprimante d’Epson a un écran tactile couleur facile à utiliser, et elle possède même une fonction mains libres d’impression activée par la voix.

Le modèle EcoTank ET-4760 est vendu en ligne pour 600$. Oui, c’est plus cher sur le coup, mais si on fait partie de ceux qui doivent constamment imprimer, on peut économiser jusqu’à 90 % par rapport aux cartouches d’encre conventionnelles.

En savoir plus et acheter l’EcoTank ET-4760 d’Epson sur Amazon.ca

En savoir plus et acheter des bouteilles de recharge d’encre sur 123ink.ca

Vous imprimez peu? Une petite imprimante laser Wi-Fi monochrome très abordable

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.