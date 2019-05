Cinq effets du stress sur le corps

Le stress est considéré comme l’une des nouvelles épidémies mondiales.

Un sondage publié en 2015 par l’École de santé publique de l’Université Harvard a d’ailleurs révélé que 25 % des Américains souffrent d’anxiété grave. La psychologue Melanie Greenberg met en lumière certains effets méconnus du stress sur le corps.

Devenir un zombie

Si vous n’agissez pas pour contrôler vos sources de stress, vous aurez probablement un nouvel ami : l’insomnie­. Ne pas bien dormir cause davantage de stress, et cela devient un cercle vicieux. «À long terme, vous pouvez perdre votre motivation et finir avec un épuisement généralisé», explique Melanie Greenberg.

Système immunitaire affaibli

Melanie Greenberg confirme que le stress ne peut pas causer directement des maladies parce qu’il faut tenir compte d’autres facteurs, comme la génétique et le contexte. Cela dit, elle estime qu’il peut être «la bougie d’allumage d’autres maladies» et augmenter les risques d’allergie, de crise cardiaque et de diabète de type 2.

Confronté au stress, l’individu est soumis à deux choix : l’affronter ou le fuir. Il s’agit du concept de «fight or flight response».

Libido au plancher

«Le stress diminue le désir sexuel, souligne l’experte. Il peut aussi engendrer des performances qui ne sont pas satisfaisantes.» Les fluctuations hormonales peuvent même causer la dysfonction érectile.

Vieillissement prématuré

«Le cortisol fait vieillir le corps plus rapidement», fait valoir la psychologue. Pour cette raison, les problèmes peuvent apparaître plus tôt : la peau se ridera davantage à cause de l’inflammation engendrée par le cortisol. Les niveaux de collagène diminuent aussi, ce qui ralentit le processus de régénération de la peau.

Bonjour, Mister Hyde

Le stress peut aggraver la dépression. Sous le joug de l’anxiété, la vie peut parfois devenir insupportable. «Si vous vivez dans un état anxieux constant, vous ne pouvez pas savourer l’instant présent, ajoute-t-elle. Vous devez toujours penser à ce que vous n’avez pas fait et à ce qui s’en vient le lendemain, et cela vous tourmente constamment.»

Trucs

La psychologue Melanie Greenberg offre quelques pistes pour gérer le stress: