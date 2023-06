Le public pourra rendre un dernier hommage à Michel Côté

Le grand public est invité à rendre un dernier hommage à Michel Côté le jeudi 8 juin à l’occasion d’une chapelle ardente à Montréal.

La population pourra ainsi célébrer la vie du comédien de 13h à 17h et de 18h à 21h au Monument-National, situé au 1182, boulevard Saint-Laurent.

Michel Côté, qui a séduit le public québécois par ses rôles marquants, est décédé lundi des suites d’une maladie de la moelle osseuse à l’âge de 72 ans. Au printemps 2022, il avait annoncé qu’il se retirait de la vie publique.

Outre son épouse, Véronique Le Flaguais, Michel Côté laisse dans le deuil ses deux fils, Charles et Maxime, ses petits-enfants Théo, Olivia et Françoise, neveux et nièces, parents et amis ainsi que ses nombreux camarades et complices de la communauté artistique.

Depuis l’annonce du décès de l’acteur originaire d’Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les hommages pleuvent.