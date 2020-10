COVID-19: 1191 nouveaux cas et 6 décès au Québec

C’est une courbe qui n’en finit plus de monter. 1191 nouvelles infections à la COVID-19 ont été recensées ces dernières 24 heures au Québec. C’est le plus haut chiffre atteint depuis le début de la crise sanitaire et le quatrième jour consécutif à plus de 1000 cas.

Montréal reste la région la plus touchée avec 329 nouveaux cas, suivi de la Capitale-Nationale (265), Laval (173) et la Montérégie (119). Comme l’a annoncé le ministre de la Santé et des services sociaux Christian Dubé hier, les villes de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle en Gaspésie passeront en alerte rouge dès ce soir. Le total de personnes infectées par la COVID-19 dans la province du Québec depuis le début de la pandémie s’élève à 79 650 (dont 66 180 sont considérés comme guéris).

On dénombre 2 décès dans les dernières 24 heures auxquels s’ajoutent 3 décès survenus entre le 28 septembre et le 3 octobre et un décès survenu à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève désormais à 5 884 morts.

Le nombre d’hospitalisations continue lui aussi sa lente progression avec 27 nouvelles entrées depuis la veille pour un cumul de 361 (dont 62 se trouvent aux soins intensifs soit une diminution de 2).

Quant aux prélèvements réalisés dans les centres québécois à la date du 3 octobre, ceux-ci s’élèvent à 25 203, pour un total atteignant les 2 480 577 tests.

636 écoles touchées par la COVID-19 au Québec

Les dernières données du ministère de l’Éducation en date du 1er octobre rapportent près 1341 cas positifs actifs dans le réseau scolaire (soit 1130 élèves et 211 membres du personnel).

Par la même, on dénombre près de 800 personnes étant retournées à l’école après leur rétablissement (586 élèves et 214 membres du personnel). Le cumul des cas positifs depuis la rentrée scolaire atteint donc 2141 personnes ayant été ou étant touché actuellement par la COVID-19 dans le réseau scolaire québécois.

Au niveau des écoles, c’est près de 785 établissements ayant compté en leur sein au moins un cas positif de COVID-19. Avec la nouvelle méthode de recensement mise en place le 28 septembre, 149 écoles sont retirées de l’équation, car ne présentant plus de cas actifs depuis 14 jours. Le nombre total d’écoles ayant des cas positifs actifs de COVID-19 au Québec est donc de 636. Depuis la rentrée scolaire, ce sont près de 674 classes qui ont dû fermer.