COVID-19: les hospitalisations continuent de baisser au Québec

Après deux journées sous le seuil, le Québec repasse la barre des 1000 avec 1094 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, alors que les hospitalisations continuent de baisser.

Les établissements québécois enregistrent une baisse de 24 hospitalisations depuis la veille pour un cumul de 643 patients COVID-19. Les soins intensifs de leur côté enregistrent aussi une baisse de 9 pour un total de 161 lits.

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 347 690. De ce nombre, 326 834 sont depuis considérées comme rétablies.

Montréal gagne une centaine de cas en 24 heures et enregistre toujours la part la plus importante des nouveaux cas de la province avec 294 infections recensés. La métropole est suivie de la Montérégie avec 140 cas, de la région Chaudière-Appalaches avec 128 cas et de la Capitale-Nationale avec 116 cas.

Hier le premier ministre François Legault a annoncé son intention de faire repasser le couvre-feu à 21H30 pour le cas Montréal et Laval, encouragé par la situation sanitaire dans ces deux territoires. Ce retour à une heure plus tardive pour le couvre-feu débutera dès lundi prochain.

Du côté des variants, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) le taux de positivité aux variants sur les sept derniers jours est en légère hausse avec un taux à 82,5%.

Québec recense 12 décès supplémentaires, dont 3 décès dans les dernières 24 heures, 8 entre le 21 et le 26 avril et 1 décès avant le 21 avril. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève néanmoins à 10 908 décès, deux décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les prélèvements pour la date du 26 avril atteignent 40 379 tests.

34,2% de la population québécoise vaccinée contre la COVID-19

Ce sont près de 50 312 doses de vaccin qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 48 492 dans la dernière journée et 1820 doses avant le 27 avril.

Ces nouveaux chiffres amènent le total de personnes vaccinées au Québec à 2 967 209.

Le ministère de la Santé précise que, jusqu’à présent, 3 298 629 doses ont été reçues. Les 231 660 doses du vaccin Pfizer ont été reçues alors que 137 200 doses du vaccin Moderna sont toujours attendues cette semaine.

Le Québec a enregistré hier son premier décès dû à un cas de thrombose liée au vaccin AstraZeneca. Le directeur national de la santé publique le Dr Horacio Arruda a rappelé le caractère rare de ce cas et qu’il ne devait pas ébranler la confiance des québécois envers ce vaccin.

1190 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 26 avril. Les cas positifs confirmés et actifs sont en baisse, avec 3617 cas (-165) dans le réseau scolaire de la province (2994 élèves et 623 membres du personnel).

Les cas de variants sont toujours en hausse dans les classes, avec 803 (+24) cas de variants confirmés et 1491 cas présomptifs (+58) depuis le 12 mars.

Sur les 22 715 cas positifs rapportés depuis la rentrée, près de 19 098 sont rétablis et de retour à l’école.

Le nombre de classes actuellement fermées dans le réseau enregistre une baisse de 69 pour un total de 10 008, tout comme le nombre total d’écoles fermées qui baisse de 4 pour un cumul de 457 fermetures.

Depuis le 5 janvier 2021, 2421 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement. 1231 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 25 pour un cumul à 1190 écoles.