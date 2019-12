Des idées-cadeaux pour le bas de Noël

Les gens les plus traditionnels continuent d’accrocher des bas de Noël au manteau de la cheminée, mais une question perdure: qu’y mettre?

Coquetterie québécoise

Les barrettes à cheveux sont de retour dans les tignasses, et on les aime grosses, munies de perles et de pierres. Impossible de ne pas succomber aux créations de l’entreprise québécoise horace jewelry!

Barrette perlée, 7 $, au horacejewelry.com

Pour les gourmands

La tartinade artisanale noisettes et chocolat Jaguar de l’entreprise Allo Simonne, a remporté la médaille d’argent au Concours international du chocolat à Antigua le mois dernier. Rien à ajouter!

Tartinade noisettes et chocolat Jaguar, Allo Simonne, 15 $, à allosimonne.com

Un moment cocooning

Québécois, éthiques et naturels, ces nouveaux laits de bain sauront faire plaisir aux amoureux du cocooning. Trois parfums offerts: lavande et hibiscus, eucalyptus et lime, sucre et épices.

Laits de bain, Belle & Candide, 20 $, au lateliercandide.ca

Un geste pour l’environnement

Les boulangeries-cafés Au Pain Doré et Brioche Dorée ont lancé de ravissantes tasses écoresponsables. Pour chaque tasse vendue, Arbres Canada plantera un arbre, et 100 % des profits seront remis à l’organisme.

Tasse réutilisable, 15 $, dans les boutiques Au Pain Doré et Brioche Dorée

Un bracelet Stella

Le bracelet Stella est un bijou mode simple et élégant, résultat d’une association entre les boutiques Bizou et Familiprix. Les profits des ventes sont remis à Opération Enfant Soleil.

Bracelet Stella, 10 $, dans les boutiques Bizou et chez Familiprix

Une bouche parfaite

Ce trio pour les lèvres propose un traitement intense à l’agave pour combattre la sécheresse. Comprend un exfoliant, un baume à lèvres pour le jour et un autre pour la nuit : hydratation garantie!

Ensemble soin des lèvres à l’agave, Bite Beauty, 18 $, chez Sephora

Un trio pour papa

Une idée-cadeau pour papa? Nul besoin de réinventer la roue! Ces trois soins (crème à raser, crème avant-rasage et baume après-rasage) sont présentés dans un coffret illustré représentant la première publicité Proraso faite en 1956.

Coffret Gino, Proraso, 25 $, chez Pharmaprix