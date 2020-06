Confinement: créer une oasis sur son balcon cet été

En contexte de pandémie, beaucoup de gens passeront l’été à la maison. Déjà, les ventes de piscines ont explosé et les pépinières sont prises d’assaut. Que peut-on faire si on n’a pas l’espace pour accueillir une piscine creusée ou un grand jardin? Voici des idées pour construire un petit havre de paix sur son balcon.

Jardins urbains sur son balcon

Avoir son petit jardin procure un sentiment d’évasion en plus d’ajouter de l’esthétisme à son environnement. Mais comment fait-on si on n’a pas d’accès à une cour? On opte pour la culture en pots! Plusieurs espèces de plantes et de fleurs demandent peu d’espace. C’est le cas des fines herbes. On les choisit pour ses pots et récipients de petite taille. Plusieurs fruits et légumes peuvent se cultiver dans un bac de taille moyenne, les radis par exemple, ils se cultivent dans des pots de n’importe quelle taille! Tandis que d’autres comme les tomates, les carottes, les pommes de terre ou les framboises demandent plus d’espace pour s’émanciper.

Recycler les vieux objets

On peut recycler une foule de choses pour faire pousser des plantes. Un vieil arrosoir peut accueillir des fleurs ou des fines herbes. Un pneu peut servir à contenir de la terre et du paillis de cèdre pour y planter quelques végétaux. Une piscine d’enfants en plastique rigide peut servir de bac suffisamment grand pour y accueillir un potager. Vous n’avez pas de bac à fleurs? Vos vieux tiroirs ou votre brouette peuvent être utilisés à la place. Il est même possible de faire pousser des plantes dans des coquilles d’œufs qu’on remplit de terreau.

De l’ombre pour se rafraîchir

Avoir un coin d’ombre est indispensable quand le soleil plombe. L’option d’acheter un auvent est à envisager, car il vous sera aussi utile pour vous abriter de la pluie. Des firmes québécoises, telles Auvent Rétractable, se spécialisent dans l’installation d’auvents pour tous types d’espaces, même pour les petits balcons. En plus d’être très utile, l’auvent est un élément décoratif qui peut s’agencer ou rehausser la couleur de son environnement; d’où l’importance de bien le choisir pour qu’il dure longtemps.

Osez l’artificiel

Vous n’avez pas le pouce vert, mais aimeriez décorer votre balcon de belles plantes? Pourquoi ne pas opter pour des fleurs artificielles? Certaines entreprises d’ici, comme Décors Véronneau, se spécialisent dans ce type d’arrangements. Un choix de peu d’entretien qui dure longtemps. Les agencements sont variés et se fondent dans le décor extérieur. Beaucoup de produits sont traités contre les rayons UV et ne se décolorent pas au soleil. L’élément de l’heure? Le treillis d’intimité. Un mur végétal extensible qui permet de créer un vrai petit havre de paix. Idéal pour fixer sur des treillis de bois et donner un aspect nature à votre balcon.