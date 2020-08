Une planche de surf électrique à faire rêver les amateurs de sports nautiques

Avis aux amateurs de surf, il existe un type de planche polonaise qui fait carrément rêver, les Jetboard électriques de la marque Radinn.

Depuis 2013, l’entreprise se bute à créer des « e-surfs » qui sauront satisfaire les plus grands passionnés. Justement, ses plus récents modèles sont fiables, et équipés d’une connectivité inégalable par le marché.

Bien qu’on retrouve quelques spots où faire du surf au Québec, comme la vague à Guy ou la vague d’Habitat 67, la liberté et le bonheur promis par Radinn et ses surfs électriques sont différents de n’importe quelle expérience.

Des spécificités surprenantes et alléchantes

Les nouveaux modèles de planches Radinn sont tous de très haute qualité. La gamme en comprend trois, Explore, Freeride et Carve.

Ils sont tous faits de composite de qualité militaire résistant aux impacts, d’une commande de contrôle Bluetooth, de deux ailerons pour une meilleure maîtrise ainsi qu’une compatibilité avec l’application mobile Radinn.

Parlant de celle-ci, elle sert notamment à donner des informations sur l’état de la planche et sur les entretiens à faire, à contrôler le niveau de charge de la batterie, à effectuer des diagnostics et plus encore.

Plusieurs options pour plaire à tout le monde

La compagnie a mis au point trois modèles différents pour totalement correspondre aux besoins et à l’expérience des intéressés :

La planche Explore est parfaite pour les débutants et pour faire de longues promenades en nature sur des eaux calmes.

La Freeride est plus polyvalente, entre agilité et stabilité, idéale pour les longs trajets.

La Carve, pour les experts, fervents de vitesse.

Outre les modèles de base, Radinn offre la possibilité de créer une planche de toute pièce selon nos besoins en assemblant les diverses composantes que l’on souhaite avoir.

On peut choisir le poids de la planche et son autonomie selon si on préfère plus de sportivité ou plus d’autonomie.

La puissance est elle aussi au choix. La version standard des Jetboard inclut un moteur Jetpack G3, qui fait de 0 à 40 km/h en 10 secondes.

On peut cependant l’améliorer, soit avec un moteur Jetpack G3 Pro qui peut atteindre 55 km/h, ou encore le Jetpack G3 Pro Radical qui fait 0-50 km/h en 5 secondes jusqu’à la limite de 60 km/h.

Un investissement considérable, mais qui en vaut la peine

Au niveau du prix, sans surprise, ce n’est effectivement pas donné. Le Jetboard le moins cher commence à 6550$ US, donc un peu moins de 9000$.

À ça, on doit évidemment ajouter les modifications, les taxes et les frais de livraison. Impossible donc de s’en sortir en bas d’une bonne quinzaine de milliers de dollars.

Cependant, si vous vous amusez à considérer le rapport de la puissance et du prix, ça devient particulièrement intéressant. Suffit d’en faire le calcul!

