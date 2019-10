Les atouts des entreprises qui se démarquent auprès des employés

Attirer et retenir des travailleurs qualifiés n’est jamais facile. Lorsque la main-d’œuvre se fait rare, cela relève même de l’exploit!

Voici trois éléments sur lesquels votre entreprise peut travailler pour se démarquer. Ils lui permettront d’éviter que les employés s’adonnent au job hopping (changer d’emploi tous les ans).

1. Un horaire flexible pour les employés

Plusieurs rêvent de gérer leur temps… Soyez flexible et permettez à vos employés d’adapter leur horaire en fonction de leurs responsabilités familiales et de leur rythme de vie, etc. Mettez en place des mesures de conciliation travail-études et permettez le télétravail.

Vous connaissez sans doute le dicton suivant: «Les employés ne quittent pas leur emploi, ils quittent leur patron.» Si vous voulez retenir vos employés, vous devez pouvoir compter sur des gestionnaires compétents.

2. Des possibilités d’avancement

Pour intéresser les candidats, offrez-leur de la formation et des activités de développement. Les meilleurs talents seront attirés par les possibilités d’avancement. Les millénariaux préfèrent qu’une entreprise porte attention à leur développement professionnel plutôt qu’elle leur offre une compensation financière plus importante.

3. Un milieu agréable pour les employés

Une ambiance de travail agréable et un environnement stimulant vous aideront à retenir vos salariés. Faites preuve d’imagination: tenez vos réunions à l’extérieur, fournissez des bureaux ajustables et des chaises ergonomiques, mettez des plateaux de fruits et une machine espresso à la disposition des travailleurs, proposez un service de traiteur, etc.