Des ballerines en fleur

Dans de nombreuses cultures, la beauté des femmes est comparée à celle des fleurs. La photographe Yulia Artemyeva l’illustre dans sa série Danseuses et fleurs. Ses clichés montrent combien la gestuelle des ballerines évoque la grâce et la beauté des fleurs.

Quelle est la démarche à l’origine de votre projet?

La durée de vie d’une fleur est très courte, tout comme celle de la beauté d’une femme. Et la carrière des ballerines est encore plus courte. En Russie, elles prennent leur retraite à seulement 38 ans! Mon projet capte la fugacité du temps. Il y a de la beauté à immortaliser un instant éphémère, dont on sait qu’il va rapidement se faner et qu’il ne se répétera jamais.

Comment avez-vous combiné danseuses et fleurs?

Le processus de prise de photo s’est fait de façon très douce et naturelle. J’ai fait ce que j’aime faire, et le casse-tête s’est assemblé! Ai-je d’abord photographié la fleur ou la ballerine? Laissons le mystère planer! C’est à chaque spectateur d’interpréter l’œuvre.

Dites-nous en davantage à propos de Marina Mastyka, la mannequin avec qui vous avez travaillé.

Lorsque j’ai vu Marina aux répétitions parmi d’autres ballerines, j’ai immédiatement compris qu’elle serait l’héroïne de ce projet. C’était la plus petite et la plus délicate, comme une vraie fleur. Lorsque nous avons commencé la séance photo du projet, je n’ai pas douté de la justesse de mon choix. J’avais pris la bonne décision!

Quelle est votre fleur préférée?

La tulipe. J’en montre une variété dans cette série de photos.