Les créateurs de la série animée Mouvement Deluxe ont recruté de grandes pointures pour clore leur troisième saison. Guylaine Tremblay et Xavier Dolan s’ajoutent à la distribution de la populaire série web animée.

Willy Toasté, Marie-Cute Perron, Neil McNeil, Sally Langue-de-Bœuf et Bobby Botché sont toujours au cœur d’aventures toutes plus absurdes, ridicules et hilarantes les unes que les autres.

La dernière en date: Bobby est à la recherche d’un trésor perdu, ses parties génitales. Ou plutôt, «son précieux péni». Dans sa «quête médiévale», il rencontrera de nouveaux personnages interprétés par Guylaine Tremblay et Xavier Dolan.

Voilà des rôles nettement plus légers que celui de Marie Lamontagne dans le téléroman Unité 9 ou encore de celui de Maxime, dans Matthias & Maxime, le plus récent film de Dolan.

De drôles de marionnettes

Dans les rôles de ces drôles de personnages créés en marionnettes et animés en stop-motion, on retrouve également les voix de Jean-Philippe Baril-Guérard, Catherine Brunet et Guy Nadon.

Mouvement Deluxe se démarque par ses épisodes très courts, oscillant entre trois et cinq minutes. Ne cherchez pas de trame narrative: les sketchs courts, colorés et souvent vulgaires et niaiseux – l’exemple ci-haut en est un bon exemple! – s’enchaînent sans ordre précis, mais font toujours sourire.

Métro avait d’ailleurs cité la création de Mathieu Handfield, qui réalise également la série, parmi ses coups de cœur culturels l’an dernier, lors de la diffusion de la saison 2.

Les dix épisodes de la troisième saison sont mis en ligne tous les lundis sur le site de Télétoon la nuit. Les sept premiers sont déjà accessibles gratuitement.