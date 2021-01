ICI TÉLÉ bat des records pour sa soirée du 31 décembre

Les téléspectateurs n’ont jamais été aussi nombreux devant ICI TÉLÉ que le 31 décembre 2020. En pleine pandémie, les émissions phares de la soirée, dont le Bye Bye, ont chacune battu des records d’audience.

«Je remercie du fond du cœur les artistes et artisans qui ont mis tout leur talent, leur énergie et leur créativité à contribution pour nous offrir cette merveilleuse soirée riche en rires et en émotions», s’est réjouie Dany Meloul. La directrice générale de la Télévision à Radio-Canada s’est aussi vue heureuse «de constater à quel point cette tradition […] a été appréciée du public en confinement».

En termes de chiffre, le Bye Bye 2020 a réuni près de 4 millions de téléspectateurs sur ICI TÉLÉ le 31 décembre. Ils étaient précisément 3 814 000 devant leur poste, soit 858 000 de plus qu’en 2019 et 465 000 de plus que le record de 3 349 000 en 2018. La part d’auditoire équivaut à 93 %.

Infoman a quant à lui, pour la première fois, dépassé les 3 millions de téléspectateurs. La part d’auditoire est ainsi estimée à 82 %. Le précédent record de l’émission de Jean-René Dufort (2 047 000 téléspectateurs) datait de 2017.

Enfin, En direct du jour de l’an de France Beaudoin a rassemblé 1 998 000 en début de soirée. Il s’agit de 60 % de l’auditoire.

Toutes ces données restent cependant à confirmer dans les prochaines semaines. Radio-Canada n’est demeure pas moins confiante, et espère même que celles-ci seront plus importantes.