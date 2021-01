Backxwash, Darkside, Rihanna… les huit albums qu’on attend en 2021

Qu’ils aient annoncé une date de sortie – ou pas – pour leurs compositions à venir, les musiciens savent nous faire trépigner d’impatience. Tour d’horizon des albums québécois et internationaux qu’on a hâte d’écouter en 2021.

Rihanna

Rihanna est celle dont on attend le plus l’hypothétique sortie d’un disque, alors que cinq longues années se sont écoulées depuis l’excellent Anti. Pour le moment, rien n’est officiel, mais la sphère médiatique s’emballe. La référence musicale Pitchfork rappelle ainsi que l’artiste avait déjà annoncé en 2018 travailler sur un album reggae… À suivre!

Darkside

Il y a quelques semaines, le duo de musique électronique formé par Nicolas Jaar et Dave Harrington levait le voile sur le premier extrait de Spiral, à paraître ce printemps. Dans Liberty Bell, on se réjouit de retrouver l’identité sonore de Darkside, projet musical qu’on pensait pourtant éteint, presque huit ans après la bombe Psychic.

Backxwash

La rappeuse était notre artiste de 2020 et remportait le prestigieux prix Polaris en octobre pour God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It, dont on est encore sous le choc de la puissance. Backxwash nous confiait récemment préparer un troisième opus pour le 28 mai, incontestablement l’un des albums canadiens les plus attendus de 2021.

Foo Fighters

No son of mine et Shame shame sont les titres dont le groupe de nous a gratifié pour terminer une année chaotique. Comparé à Let’s Dance de David Bowie par Dave Grohl, Medecine at Midnight est prévu pour le 5 février et si tout va mieux d’ici l’été, les Foo Fighters se produiront sur la scène d’Osheaga le 30 juillet pour les 15 ans du festival.

Lana Del Rey

Chemtrails Over The Country Club devait initialement être présenté au monde en septembre dernier, mais c’est finalement en mars, le 19, que celui-ci sera rendu disponible. Lundi, Lana Del Rey révélait un deuxième vidéoclip ainsi que la pochette, trois mois après le prometteur et nostalgique Let Me Love You Like A Woman.

Drake

Le Torontois l’avait dit il y a plusieurs mois, et l’arrivée de Certified Lover Boy est imminente. Avec un nom aussi équivoque, on ne peut que compter les jours, les heures même, avant de se délecter des morceaux qui accompagneront Laugh Now Cry Later (ft. Lil Durk), digne successeur d’un Hotline Bling.

Dominique Fils-Aimé

L’autrice-compositrice-interprète partageait en octobre le vidéoclip de Love Take Over, annonciateur de son troisième album. Avec une chanson aussi époustouflante, on ne peut être qu’intrigué par la suite même si on ne sait pas encore quand elle arrivera. Dominique Fils-Aimé a en tout cas prévenu, le disque est prêt!

Weyes Blood

On ne sait pas grand-chose sur le cinquième LP de Natalie Mering, dite Weyes Blood, si ce n’est que la musicienne a avoué avoir passé les derniers mois enfermée dans son nouveau studio pour y «trouver une peu de rédemption». Quoi qu’il en soit, on guette le moindre signe en s’imprégnant de son sublime Titanic Rising (2019).

Andréanne A. Malette