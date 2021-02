Quels sont les films les plus romantiques pour la Saint Valentin?

Si vous aviez l’habitude de vous rendre au cinéma avec votre moitié pour la Saint-Valentin, il va falloir revoir vos plans cette année. Vous pouvez quand même passer une soirée romantique chez vous, en regardant un bon film romantique. Titanic, Crazy, Stupid, Love, Bridget Jones… Une nouvelle étude a répertorié les plus populaires auprès des amoureux cinéphiles.

Si plus d’un tiers des Français envisagent de se tourner vers le 7ème art pour la Saint Valentin, trouver un film qui fera l’unanimité pour cette occasion particulière peut être une tâche ardue.

C’est pourquoi une nouvelle étude de Kuoni s’est intéressée aux scènes romantiques les plus appréciées des internautes grâce au système de «likes» de YouTube. Celle qui en a récolté le plus n’est autre que la performance du regretté Heath Ledger dans Dix bonnes raisons de te larguer. L’acteur y interprète une version grandiloquente de Can’t Take My Eyes Off You de Frankie Valli pour tenter de séduire la cynique Kat (Julia Stiles).

Il semblerait que les mordus de cinéma apprécient particulièrement les sérénades, puisqu’une seconde scène musicale se trouve à la deuxième place du classement. Il s’agit de celle dans laquelle Ryan Gosling chante You Always Hurt the One You Love des Mills Brothers dans Blue Valentine. Michelle Williams, qui incarne son épouse dans le film, enchaîne quelques pas de danse maladroits pendant que l’acteur donne le rythme avec son ukulélé. Le film d’animation Là-haut arrive en troisième position grâce à sa fameuse scène d’ouverture de 4 minutes et 21 secondes, dans laquelle les spectateurs vivent en accéléré l’histoire d’amour tragique entre Ellie et Carl.

Le classement met aussi en évidence le goût prononcé des internautes pour les films romantiques des années 90, et plus particulièrement Wedding Singer: Demain, on se marie!, Vous avez un message et Titanic. Le film de James Cameron se retrouve toutefois en dernière position pour sa séquence durant laquelle les deux héros sont réunis à l’avant du Titanic. Alors que Rose (Kate Winslet) s’abandonne complètement dans les bras de Jack (Leonardo Dicaprio), elle tend les bras, et a soudain la sensation de voler. Les deux amants échangent alors leur premier baiser tandis que l’on entend une version instrumentale de My Heart Will Go On de Céline Dion.

Découvrez l’intégralité de la liste des scènes romantiques les plus populaires auprès des internautes ci-dessous :