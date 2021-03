Vaccins: Penélope Cruz et Bono dans une minisérie contre les inégalités

Penélope Cruz, Michael Sheen et même Virgina Efira figurent au casting vocal d’une minisérie engagée baptisée Pandemica. Cette série animée dénonce avec humour la monopolisation des vaccins contre la Covid-19 par les plus riches au détriment d’une population plus pauvre. Les épisodes de moins de 30 secondes seront disponibles ce 25 mars sur le site la chaîne YouTube de l’ONG ONE, le tout gratuitement.

Cette minisérie mettra en scène les habitants de Pandemica où vivent monstres, créatures, robots, humains et aliens. Pourtant face à la pandémie de Covid-19, certains habitants sont mieux lotis que d’autres. Les tours d’ivoire et autres yachts, symboles des plus riches, s’accaparent les doses de vaccins tandis que la population plus pauvre n’a pas cette chance et reste les mains vides, sans rien pouvoir faire.

La puissance des stars

Une injustice bien réelle qu’a souhaité dénoncer, avec humour mais sérieux, l’organisation non gouvernementale, ONE: «Un récent rapport de ONE a même démontré que le nombre de doses de vaccin accumulées par les pays les plus riches s’élève déjà à 1 milliard de plus que nécessaire pour vacciner la totalité de leurs citoyens».

Pour donner de la voix et de l’ampleur à ce projet, ONE a demandé l’aide de nombreuses stars internationales et françaises. Bono, Penélope Cruz, Danai Gurira (Black Panther), Patrick Adams (Suits), Michael Sheen, David Oyelowo ou encore Kumail Nanjiani (The Big Sick) ont accepté de doubler les différents personnages de cette série animée. Pour la version francophone, l’organisation a pu compter sur la mobilisation des actrices Virginie Efira et Déborah François et du chanteur Tété.

Disponible de la France au Sénégal

En tout, cette minisérie d’animation comportera sept épisodes. D’une durée comprise entre 15 et 30 secondes, ces courts épisodes colorés seront disponibles sur le site de l’ONG ONE, co-fondée par Bono du groupe U2, ainsi que sur la chaîne YouTube de l’organisation qui lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables particulièrement en Afrique.

Pandemica sera en ligne à partir de ce jeudi 25 mars dès 11 heures, heure française. À l’origine de ce projet, ONE s’est entouré d’Andrew Rae pour illustrer cette minisérie, produite par le studio d’animation Titmouse.

Pandemica sera diffusée aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et Italie. Tous les épisodes seront sous-titrés ou traduits en français, allemand, italien, néerlandais, espagnol et anglais pidgin.