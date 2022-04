Le Piknic Électronik dévoile l’intégralité de sa programmation régulière

Les rendez-vous du Piknic Électronik seront officiellement de retour du 22 mai au 2 octobre au Parc Jean-Drapeau. Tous les dimanches, on pourra notamment vibrer au son des DJ Mistress Barbara, Tallandskinny et High Klassified.

Le Piknic Électronik, qui s’est imposé depuis plus de 15 ans comme un événement phare du circuit culturel estival de Montréal, vient de dévoiler l’intégralité de sa programmation régulière pour 2022. On y retrouve Breakbot, Paolo Rocco, Boys Noize, Voyage Funktastique, Omar-S, Audrey Bélanger, CRi et bien plus encore.

Par une programmation pointue mais accessible, le Piknic Électronik sait plaire à la fois aux adeptes et aux profanes de la musique électro. Talents locaux et internationaux se relaient sur deux scènes offrant chacune une ambiance différente dans un décor distinct.

La fête, la musique, la danse et la connexion humaine sont au cœur de l’ADN de ces événements hebdomadaires typiquement montréalais. L’année dernière, le lancement de la saison du Piknic Électronik avait été reporté en juillet en raison de la pandémie.

La mise en vente générale des passes et des billets se fera ce jeudi 14 avril à 11h.

La programmation complète du Piknic Électronik