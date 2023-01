Une pétition pour inclure Céline au palmarès de «Rolling Stone»

Rythme FM a lancé une pétition en ligne pour que Céline Dion soit ajoutée dans le palmarès des 200 plus grand.e.s interprètes de tous les temps (200 Greatest Singers of All Time) de Rolling Stone.

L’influent magazine américain a publié plus tôt cette semaine sa liste, qui exclut la diva québécoise des voix féminines majeures des 100 dernières années. Les vedettes pop Kelly Clarkson, Billie Eilish, Adele et Rosalía sont notamment du lot.

Les stations Rythme FM manifestent ainsi leur « grande incompréhension » face à l’absence de l’interprète de My Heart Will Go On, sentiment partagé par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux à l’annonce du palmarès.

« En se basant sur vos critères de sélection, nous considérons que Céline Dion a une immense influence sur le milieu de la musique pop depuis plus de 30 ans, que son catalogue musical est riche, diversifié et que son héritage musical est indéniable », écrivent les stations Rythme FM du Québec en s’adressant à la direction de Rolling Stone au nom « des fans de Céline du monde entier ».

« C’est d’ailleurs grâce à ces qualités qu’elle a connu un succès hors du commun avec 27 albums vendus à plus de 200 millions d’exemplaires à travers le monde, qu’elle a reçu 7 Grammy Awards et qu’elle a donné 1141 concerts devant plus de 4,5 millions de fans à Las Vegas. Ses performances, sa dévotion totale dans son art et envers ses fans ainsi que son implication sociale font d’elle une artiste admirée et respectée par ses pairs », peut-on lire.

Les stations de radio invitent en conclusion le magazine « à rectifier cet oubli fâcheux ».

Au moment où l’on écrivait ces lignes, la pétition frisait les 5000 signatures, son objectif.

Céline Dion n’a pas réagi sur ses réseaux sociaux au palmarès de Rolling Stone ni à l’indignation qui en a découlé en ligne.

Métro avait également demandé à Rolling Stone par courriel cette semaine les raisons pour lesquelles la chanteuse détenant le record du disque francophone le plus vendu de l’histoire de la musique avec D’eux avait été écartée du palmarès, mais sa requête est restée lettre morte.