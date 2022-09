Rentrée: belles lectures en perspective 

La rentrée littéraire bat son plein et les nouveautés sont nombreuses à faire leur place sur les étagères des librairies. En voici quelques-unes des plus percutantes.

Stresse pas, minou!

L’anxiété, vous connaissez? La rédactrice en chef de Elle Québec et VÉRO Joanie Pietracupa, oui! Pour en parler, elle a réuni 11 femmes qui décrivent, avec humour et talent, comment elles cohabitent avec l’anxiété au quotidien. Aux illustrations de Safia Nolin se mêlent ainsi les mots des chroniqueuses de Métro Caroline Décoste et Catherine Ethier, ainsi que ceux de Juliette Bélanger-Charpentier, Stéphanie Boulay, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Gabrielle Lisa Collard, Vanessa Destiné, Florence K et Ines Talbi.

Paru le 7 septembre, KO Éditions, 24,95 $

Mécanismes NDN d’adaptation. Notes de terrain – Billy-Ray Belcourt

«Qu’est-ce qui constitue un·e NDN? Un mythe / incendié à minuit? Une âme / de la forme d’un poing serré?» Ce sont les questions implacables que pose le poète queer originaire de la nation crie de Driftpile en Alberta, dès l’ouverture du recueil. Dans ce livre traduit par Natasha Kanapé Fontaine, Billy-Ray Belcourt se penche sur la notion de NDN (Not Dead Indians) et propose des poèmes précis, complexes et incisifs.

Parution prévue le 14 septembre, Triptyque, 22,95 $

Je suis celle qui veut sauver sa peau – Fanie Demeule

Un an presque jour pour jour après la parution de son troisième roman Mukbang, l’autrice de Déterrer les os revient cette rentrée avec un recueil de nouvelles, intitulé Je suis celle qui veut sauver sa peau. Au fil des 14 textes, parfois terrifiants, elle explore une fois de plus avec brio des thèmes qui lui sont chers, comme l’obsession, la honte et la mort.

Parution prévue le 27 septembre, Hamac, 17,95 $

L’angoisse d’être à jeun – Sara Robinson

Dans ce premier roman prometteur, Sara Robinson met en scène une narratrice désœuvrée, «constamment défoncée», qui se définit elle-même comme «une personne aux mœurs moralement discutables». Mais il s’agit surtout d’une narratrice qui, coincée sur son ordinateur, dans sa chambre étroite du Vieux-Hull, se rêve écrivaine, s’invente une vie de personnage, se réécrit en Esmeralda.

Parution prévue le 28 septembre, Éditions Triptyque, 24,95 $

Montréal-Nord – Mariana Mazza

Mariana Mazza n’est pas qu’une grande gueule. À travers les multiples anecdotes qui parsèment cette autobiographie, l’humoriste laisse voir ses blessures et l’enfant sensible qu’elle était, celle qui dormait toutes les nuits avec la cassette du Roi Lion sous son oreiller. En se racontant, elle nous plonge aussi dans le quartier qui l’a vue grandir, rempli de lieux bizarres et magnifiques: Montréal-Nord.

Parution prévue le 11 octobre, Québec Amérique, 19,95 $

