Avril Lavigne envoie promener une manifestante pendant les Juno

Le gala des prix Juno a eu droit à son petit moment viral, lundi soir. Une militante aux seins nus est montée sur scène tandis qu’Avril Lavigne prenait la parole.

«Get the fuck off, bitch» (ou «fous le camp, salope») a alors lancé l’autrice-compositrice-interprète ontarienne à la militante qui arborait sur sa peau différents slogans, difficiles à lire, les caméras tentant tant bien que mal de filmer le moins possible cette dernière.

Topless woman crashes JUNOs stage while @AvrilLavigne introduces a performer. “Get the fuck off, bitch.” pic.twitter.com/FZ6OuVP6AB — John R Kennedy (@JRK_Media) March 14, 2023

Cet événement ne semble pas avoir fait perdre sa bonne humeur à la chanteuse, puisque les injures étaient accompagnées d’un rire, sans compter qu’elle a remporté le prix TikTok du public.

Le grand vainqueur de la soirée, The Weeknd, n’était pas présent au gala, ce qui a provoqué des huées parmi la foule. En plus d’avoir reçu le Juno de l’album de l’année pour Dawn FM, l’artiste torontois a remporté quatre autres trophées, dont celui du simple de l’année pour Sacrifice.

Par ailleurs, des artistes du Québec ont été récompensé.e.s lors de la soirée d’ouverture des prix Juno, samedi. Il s’agit de:

BANX & RANX (Révélation de l’année – groupe)

Les Louanges pour Crash (Album francophone de l’année)

L’Orchestre de l’Agora, dirigé par Nicolas Ellis, avec Marina Thibeault (Album classique de l’année – grand ensemble)

Elinor Frey pour Early Italian Cello Concertos (Album classique de l’année – Petit ensemble)

Rêve pour CTRL + ALT + DEL (Enregistrement dance de l’année)

VOIVOD pour Synchro Anarchy (Album de musique métal/hard de l’année)

Kaytranada pour Twin Flame (Single rap de l’année)

Pour voir la liste complète des lauréat.e.s, c’est ici.