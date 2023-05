Les concerts extérieurs des Francos: de tout pour toustes

Le voile est levé sur la programmation extérieure gratuite des Francos de Montréal. Du 9 juin au 17 juin, le Quartier des spectacles vibrera au rythme de plus d’une centaine d’artistes, d’ici comme d’ailleurs, allant de la relève aux légendes de la musique francophone.

Alors, à quoi les mordu.e.s de concerts sous le soleil d’été et à la nuit tombée peuvent-ils et elles s’attendre à l’approche de la 34e édition du festival?

Les shows d’envergure

Les spectacles-événements de la scène Bell

21 h, 90 min



L’honneur de lancer les festivités revient à FouKi, qui présentera son nouvel album, Zayon. S’y produiront les jours subséquents Roxane Bruneau (qui a fait résonner le Centre Bell récemment), Cœur de pirate, Lisa LeBlanc (qui jouera son scintillant album Chiac disco), Loud, Soolking, rappeur algérien vedette qui en sera à sa première présence aux Francos, ainsi que Les Louanges, qui se déhanchera au son des tounes de Crash, son deuxième album.



C’est l’iconique Robert Charlebois qui clôturera les Francos avec son spectacle Robert en CharleboisScope le 17 juin, une rétrospective haute en couleur et en image de sa carrière.

Les concerts de la scène Loto-Québec

20 h, 90 min



C’est le groupe Gros Méné, mené par Olivier Langevin et Fred Fortin, qui donnera le coup d’envoi des gros shows de la scène Loto-Québec, déchargeant le rock pesant de leur plus récent opus, Pax et Bonum.



Se succéderont les jours suivants Bon Enfant, Ariane Roy, qui clôt actuellement sa tournée Médium plaisir, Choses sauvages et Martine St-Clair, qui accueillera une étonnante invitée sur scène: Sarahmée. La rappeuse l’accompagnera-t-elle sur l’immortelle Ce soir l’amour est dans tes yeux?



Le 17 juin se produira Jay Scøtt, qui a sorti en avril dernier un album sous le nom Clay Scott avec son pote Mike Clay. Le représentant de Clay and Friends fera-t-il un tour sur scène? Et soyez avisé.e, ce concert risque d’être bondé, prévient le directeur de la programmation des Francos, Maurin Auxéméry, le successeur de Laurent Saulnier.



Le 11 juin sera l’occasion de souligner l’œuvre de la regrettée Renée Martel. Intitulé C’est notre histoire, le spectacle hommage réunira sur scène Alexe Gaudreault, Antoine Corriveau, Elliot Maginot, Étienne Coppée, Fanny Bloom, Gab Bouchard, Les sœurs Boulay, Pilou, Saratoga et Tire le coyote. Une concert qui s’annonce riche en émotion.



Et le 15 juin, Dumas déploiera dans son intégralité son mythique deuxième album, Le cours des jours, qui célèbre ses 20 ans.

Les six Révélations Radio-Canada 2023-2024, Joseph Sarenhes (musique en langue autochtone), Elisabeth St-Gelais (classique), Marilyne Léonard (chanson), Waahli (musique métissée), Rémi Cormier (jazz) et Parazar (rap), se produiront ensemble sur scène le 11 juin. Photo : Radio-Canada

Débuts de soirée prometteurs

Les acoustiques, Silo Brasseur de Montréal

17 h, 60 min



L’on pourra y voir Caroline Savoie, les Chansonneur.e.s des Escales en chanson de Petite-Vallée, Ya Cetidon de pair avec Parazar, Thaïs jumelée à Super Plage, Pasteur Papillon, Phil G. Smith et BAIE.



Soulignons en outre le spectacle réunissant sur scène les six Révélations Radio-Canada 2023-2024 : Joseph Sarenhes (musique en langue autochtone), Marilyne Léonard (chanson), Rémi Cormier (jazz), Parazar (rap), Elisabeth St-Gelais (classique) et Waahli (musique métissée).

Les piques-niques Loto-Québec, scène Loto-Québec

18 h, 60 min



Julie Aubé, BRÖ, Tom Chicoine, Rosie Valland, Pierre de Maere, L’Isle, Frais Dispo (la nouvelle formation en français réunissant les membres de Foreign Diplomats) et Hauterive, nouveau duo formé de Mara Tremblay et de Catherine Durand, pourront accompagner le souper.

Les découvertes Hydro-Québec, scène Hydro-Québec

18 h, 60 min



Faites le plein de découvertes avec Émile Bourgeault et Les Chatons, les lauréats de Ma première Place des Arts, Lilison Di Kinara, BRÖ, Ojos , Zaho de Sagazan, Roselle, blond et Yoa.

Les révélations Bell présentées par Rouge 107,3, scène Bell

19 h, 60 min



Peut-être aurez-vous un coup de cœur pour Fredz, Julien Granel, Aloïse Sauvage, les artistes de La Traversée (Claire Days, Fils Cara, Franky Fade, Lumière, Nikola, Reÿn, Roselle et Thaïs), issu.e.s de diverses régions francophones, Claude Bégin, Parazar, Velours Velours ou Naomi?

Les étoiles SiriusXM, scène SiriusXM

19 h, 60 min



Guillaume Bordel, le gagnant du Festival international de la chanson de Granby en 2019, Kanen, Vanille, Super Plage, Vendôme, Anatole, Zoo Baby et Pierre Guitard brilleront certainement sur scène.

Les soirée urbaines, scène Desjardins

20 h, 60 min



L’on groovera au son d’Andy S, BEN pig, Prince Waly, Manu Militari, Prinzly, S’tano, Eman et Original Gros Bonnet.

Pour les plus noctambules

Les soirées électriques, scène Hydro-Québec

21 h, 60 min



Nul doute que Narcisse, Kalika, Hippie Hourrah, Pogo Car Crash Control, Glauque, Social Dance, Akawui (le coup de cœur des Francos dans le cadre de MUZ) et Naïma Frank, qui a brillé au festival Vue sur la relève, feront honneur au titre de ces soirées et électriseront les mélomanes.

Les soirées chaudes, Silo Brasseur de Montréal

21 h 30, 60 min



Simon Kearney, Matiu, Mudie, Glauque, Mon Doux Saigneur, Bønanza, Margaret Tracteur et Le Winston Band continueront à réchauffer les soirées.

Les soirées rock, scène SiriusXM

22 h, 60 min



La nuit tombée, les mélomanes pourront s’abandonner à la musique ardente de blesse, groupe formé de trois ex-membres de Zen Bamboo, Jonathan Personne, Lou-Adriane Cassidy, Thick Glasses, Bibi Club, Fuudge, Yocto et Lumière, qui présentera avec l’exubérance qu’il se doit son tout récent album Glam.

Les nuits urbaines, scène Desjardins

22 h 30, 60 min



Pour les adeptes de la scène rap, LaF, Shreez, Mara, Greg Beaudin, Rymz, B.B. Jacques, Rowjay et Ya Cetidon vous attendent sous la lune.