Christine Beaulieu brille dans le film «Nouveau Québec»

La comédienne Christine Beaulieu nous avait parlé avec passion en janvier dernier de ce film dans lequel elle tient le rôle principal. On comprend maintenant pourquoi ce projet lui tient tant à cœur: Nouveau-Québec est un film dur, mais très beau, sur les relations entre Autochtones et allochtones.

Sophie (Christine Beaulieu) hérite du camp de chasse de son père à Schefferville, à plus de 12h de train au nord de Sept-Îles. Lorsqu’elle s’y rend avec son conjoint, Mathieu (Jean-Sébastien Courchesne), un malheureux accident obligera le couple à y rester plus longtemps que prévu.

Les deux personnages vivront très différemment un choc culturel en découvrant ce territoire éloigné et les communautés innue et naskapie qui l’habitent.

La force du film Nouveau-Québec tient au fait qu’il montre de façon réaliste et sans artifice le quotidien du Nord, où les relations sont parfois tendues entre les peuples.

La cinéaste Sarah Fortin, dont c’est le premier long métrage, connaît ce coin de pays comme le fond de sa poche et ça transpire à l’écran. Sa réalisation est sensible, nuancée et juste.

Christine Beaulieu est particulièrement émouvante dans le rôle d’une femme confrontée à un pan méconnu de la vie de son père. Son partenaire de jeu, Jean-Luc Kanapé, est une révélation.

Nouveau-Québec sort en salle ce vendredi.