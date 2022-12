Cinq courts d’ici entrent dans la course aux Oscars

Le Canada peut déjà faire montre d’un brin de chauvinisme en vue du prochain gala des Oscars, qui aura lieu le 12 mars 2023 : cinq courts métrages de fiction d’ici ont en effet été présélectionnés dans la longue liste de cette catégorie.

C’est le 21 décembre que l’on saura si ces courts métrages sont retenus sur la courte liste, composée de 15 demi-finalistes. Finalement, c’est le 24 janvier que seront dévoilés tous les films finalistes aux Oscars.

Les cinq courts métrages canadiens dans la longue liste des Oscars



–Fanmi de Carmine Pierre-Dufour et Sandrine Brodeur-Desrosiers;



–Les filles ne marchent pas seules la nuit de Katerine Martineau (lauréat du meilleur court métrage de fiction aux prix Écrans canadiens);



–Ousmane de Jorge Camarotti;



–Pas de fantôme à la morgue de Marilyn Cooke;



–Sikiitu de Gabriel Allard (lauréat du Grand Prix canadien au Festival Regard).

Les Oscars aiment les courts d’ici

Le Québec et le Canada font depuis longtemps belle figure dans les catégories des courts métrages, tant de fiction que d’animation, aux Oscars.

L’année 2019 avait été fastueuse pour le court métrage québécois : non pas un, mais deux films de la province avaient brillé dans la prestigieuse catégorie des cinq meilleurs courts métrages de fiction de l’année. Les équipes de Marguerite de Marianne Farley ainsi que de Fauve de Jérémy Compte avaient pour l’occasion foulé le tapis rouge du Dolby Theatre.

L’année passée, soulignons que Les grandes claques d’Annie St-Pierre, avec Steve Laplante, et Frimas de Marianne Farley, avec Karine Gonthier-Hyndman et Chantal Baril, s’étaient retrouvés quant à eux demi-finalistes dans la catégorie des courts métrages de fiction, tout comme L’art dans le sang de Joanna Quinn et Les Mills, Mauvaises herbes de Claude Cloutier et Comme un fleuve de Sandra Desmazières du côté de l’animation.

Si vous souhaitez suivre le parcours de ces cinq courts métrages, rendez-vous sur la page Facebook Canada’s Film Spotlight.