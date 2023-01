«Les Testeurs» sont de retour

Étienne Boulay et Patrice Bélanger seront de retour à la barre de leur populaire émission « Les Testeurs » au printemps sur les ondes de Z.

Après avoir disséminé des indices sur leurs réseaux sociaux, les animateurs Patrice Bélanger et Étienne Boulay annoncent finalement le retour de leur délirante émission à succès Les Testeurs au printemps. Cette nouvelle mouture atterrira cette fois-ci sur les ondes de Z, neuf ans après la fin de la troisième saison sur les ondes de Vrak, au printemps 2014. Elle comprendra 10 épisodes de 30 minutes.

Près de 10 ans passés à faire de la télé, de la radio et des jumeaux, dit Patrice dans une sympathique vidéo. Du côté de son complice testeur, ex-joueur de football chez les Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto : de l’animation, une famille… et quelques commotions.

« Après 10 ans, il était plus que temps qu’on se retrouve », affirme Patrice. « À l’écran », pourrait-on être tenté d’ajouter, les deux gars étant de véritables amis dans la vie.

Si le public aura droit à une version moderne des Testeurs, celle-ci ne sera pas plus mature pour autant, assure la production par communiqué. Car les compères sont investis de la même mission : effectuer eux-mêmes des tests abracadabrants — parfois carrément absurdes — afin de répondre à des interrogations farfelues.

Quelques exemples de ces questions déjantées? Peut-on se sortir d’un cercueil une fois enterré? Peut-on faire atterrir un avion seulement à partir des commandes de la tour de contrôle? Quelle est la meilleure technique pour sortir d’une valise de voiture? Est-il possible de ralentir sa chute avec autre chose qu’un parachute? Ah oui, et Étienne se mettra au défi de vaincre sa peur des serpents — une idée « cave » à ses yeux, mais ô combien « géniale » à ceux de son complice.

Ils referont même certains tests ayant marqué Les Testeurs de l’époque originale, avancent-ils dans la vidéo. Patrice portant un collier qui transmet des décharges électriques, ça vous dit quelque chose?

« Leur intarissable soif de savoir et leur passion pour les défis loufoques leur feront réaliser des tests encore plus hauts en couleur. Le public de Z s’apprête à passer par toute la gamme des émotions », a déclaré la directrice générale de variété, style de vie et documentaire chez Bell Média, Mélanie Bhérer, dans un communiqué.

Comme dirait le duo : « Les Testeurs, ça commence maintenant! »… mais dans quelques semaines, là, on s’entend.

La date du début de l’émission n’a pas été divulguée pour le moment.