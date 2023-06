«Islands of Insight», le nouveau jeu vidéo de puzzle et d’aventure conçu à Montréal

Le studio montréalais Behaviour Interactive dévoile la bande-annonce de son nouveau jeu de puzzle et d’aventure en monde partagé, Islands of Insight.

Développé en collaboration avec la compagnie américaine Lunarch Studios, Islands of Insight se déroule dans un univers fantaisiste aux décors grandioses qui semblent flirter à la fois avec le péplum et le film de sabre asiatique.

L’objectif est de résoudre des énigmes et de percer divers secrets, seul.e ou avec d’autres joueur.euse.s. Une bonne nouvelle pour les personnes plus solitaires peu friandes du jeu en ligne.

« Behaviour Interactive et Lunarch Studios ont collaboré à la conception d’un jeu vraiment unique, déclare par voie de communiqué la responsable de la production externe chez Behaviour Interactive, Carla Rylance. Islands of Insight transporte les joueurs dans un monde magnifique jamais vu auparavant, où l’exploration et les moments d’émerveillement sont au rendez-vous, ce qui en fait une expérience unique en son genre dans le domaine des puzzles. »

Surtout connu pour sa franchise Dead by Daylight, un jeu d’horreur et de survie multijoueur.euse.s qui doit être bientôt adapté au cinéma, Behaviour Interactive a lancé en avril dernier le jeu de construction et de pillage Meet Your Maker.

Le dévoilement de la bande-annonce d’Islands of Insight a été fait dans le cadre du PC Gaming Show 2023, qui était diffusé sur différentes plateformes en ligne, dont Twitch. Plus de 50 titres ont été annoncés lors de cet événement consacré aux jeux vidéo pour PC.