La SODEC finance les scénarios d’India Desjardins, Florence Longpré et «Dans une galaxie»

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) annonce les 23 projets de films dont elle va financer l’écriture dans le cadre de son programme d’aide au développement.

Les fans de Dans une galaxie près de chez vous seront enthousiastes d’apprendre que le troisième volet tiré de la série culte du même nom fait parti des projets sélectionnés. Écrit par Pierre-Yves Bernard et Claude Legault, le film est dans les plans depuis déjà plusieurs années et est finalement associé à des boîtes de production, soit Téléfiction inc. et Zone3 inc.

Parmi les autres projets de fiction soutenus par la SODEC, on note Hantée, une comédie écrite India Desjardins, l’autrice derrière le récent succès 23 décembre, de même que Letter from a Stranger, un drame scénarisé par Florence Longpré, qui, après les séries Le temps des framboises, M’entends-tu? et Audrey est revenue, signe un premier long métrage.

On compte également Aubade, un drame de Patrice Laliberté (Jusqu’au déclin); Et si on se quittait?, une comédie romantique scénarisée par Jean-Philippe Baril-Guérard et Suzie Bouchard; Le petit astronaute, une adaptation de la bande dessinée du même nom par son auteur, Jean-Paul Eid, ainsi que Dominic James Bergeron et Christine Doyon; Valcartier 1974, un drame de Tristan Dubois (La chute de Sparte); et Filles publiques, un drame de l’autrice Catherine Léger (Charlotte a du fun).

Entre nous deux (Alliah Fafin), Géantes (Isabelle Hayeur), Les géants du lac (Seydou-Junior Haïdara et Jimmy Larouche), Les hôtes (Olivier Labonté LeMoyne), Maple (Marie-Ève Belleau Bérubé et Anh Minh Truong), Sous le portail du parc (Paul Chotel et Omar Elhamy) ainsi que Goodbye Forever (Trevor Anderson) obtiennent aussi le support de la SODEC pour l’écriture.

À cela s’ajoutent huit documentaires, dont À la poursuite du monde du documentariste reconnu Denys Desjardins (J’ai placé ma mère). L’aventurine (Carlos Ferrand), Cancun, le nid du serpent (Nadine Gomez), Gaspésie recherche prêtre africain (Guillaume Lévesque), Le regard de mon père (Tamás Wormser), Ludivine (Jean-Pierre Gariépy), The Last Battle (David Simard) et To Be Free / Affranchies (Ève Lamont) complètent la liste.

La SODEC a retenu ces 23 projets à la suite du dépôt du 19 avril dernier, qui comptait 56 projets admissibles.