Favoriser le virage numérique en français

Destiné à sensibiliser les entreprises de moins de 50 employés à l’importance de communiquer en français – que ce soit dans leurs échanges courriels, sur leur site Web ou les plateformes de médias sociaux – le projet « Pour un virage numérique en français » est mis en œuvre par le Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) avec le soutien financier de l’Office québécois de la langue française (OQLF).

« Ce projet vise spécifiquement le volet numérique. L’objectif et de conscientiser les petites et moyennes entreprises (PME) à la nécessité d’utiliser le français dans le cadre de toutes leurs opérations, puisque c’est la loi au Québec », rappelle le chargé de projet au CACI, Mevin Kalasopaten.

Au-delà d’agir en conformité avec la loi, l’utilisation du français comporte une multitude de bénéfices, tels qu’attirer davantage la clientèle locale, la fidéliser, se démarquer de la concurrence et soigner l’image de son entreprise.

Accompagner

Le rôle du CACI est aussi de proposer aux PME des outils et les guider à travers le processus de virage numérique. À cette fin, une page a été dédiée au projet sur le site Web de l’organisme caci-bc.org/viragenumerique

« Tous les liens pertinents et les informations sont accessibles directement sur la page Web, qui est très bien définie. On a par ailleurs vulgarisé les textes, afin que tout le monde puisse comprendre exactement en quoi consiste la Charte de la langue française, souligne M. Kalasopaten. Nous sommes présents pour conseiller, encourager et aider les entreprises à bâtir un plan d’action, puis à le mettre en œuvre. »

Le CACI est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches d’installation et l’ensemble des communautés immigrantes dans leur processus d’intégration à la société d’accueil.

Afin que chaque nouvel arrivant trouve sa place au Québec et s’y épanouisse, les différents services offerts par le CACI sont adaptés à la situation et aux besoins de la personne.

Informations: www.caci-bc.org

Chaque année, le CACI offre ses services en installation et intégration, employabilité et francisation à plus de 18 500 personnes immigrantes. Parmi celles-ci, plus de 4000 suivent les cours de francisation du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration au CACI. Ces cours de tous les niveaux (Débutant, Intermédiaire et Avancé) sont proposés à temps partiel en matinée, après-midi et soirée.

Le CACI est fier de participer ainsi à la promotion et à la valorisation de la langue française.