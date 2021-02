3 vins italiens pour la raclette

Cette semaine je vous suggère trois vins pour un plat bien de saison : la raclette !

Qui dit raclette, dit fromage, mais aussi charcuteries et légumes. Cette fois, on vous propose une recette originale qui s’inspire des ingrédients d’une pizza (sauce tomates, charcuteries de qualité, fromage fondant) pour jazzer vos raclettes ! Le choix de vin sera donc un peu différent de ceux proposés avec le traditionnel plat suisse. Et pourquoi pas des vins italiens pour rester dans la palette de cette pizza-raclette ? Voici 3 délicieuses suggestions !

REMO FARINA AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2017

J’avoue que ce vin est un peu plus dispendieux que ceux qu’on recommande d’habitude dans cette chronique. Mais croyez-moi, il en vaut largement le prix! Gageons même qu’il devienne un de vos italiens préférés. Voluptueux à souhait, chaleureux et réconfortant, ce vin est la plus belle métaphore du caractère généreux des italiens. L’Amarone a la particularité d’être élaboré avec des raisins qu’on a laissé sécher sur des claies de 3 à 4 mois pour en concentrer les saveurs. Celui-ci dévoile des notes affirmées de fruits noirs, de cacao et de figues séchées. Il ira merveilleusement avec plats italiens, comme des pâtes ou des viandes et c’est un accord aussi parfait pour notre raclette-pizza avec ses bonnes charcuteries.

GUADO AL TASSO II BRUCIATO BOLGHERI 2019

Un autre de mes incontournables coups de cœur. Un vin qui s’inspire de la tradition bordelaise par son assemblage cabernet-sauvignon (60%) – merlot (30%) – syrah (10%), mais qui est bel et bien représentatif du style italien. Charnu avec une finale boisée, on aime définitivement son caractère viril. Mais, telle une main de fer dans un gant de velours, ses tanins enveloppants font qu’on le déguste aisément. On apprécie son fruité généreux qui s’exprime sur des notes de pruneaux, de mûres et de cassis. La finale s’étire dans un envol de notes épicées, vanillées et torréfiées. Un vin élégant qui siéra à merveille à notre raclette-pizza généreuse en viandes ou avec un bœuf braisé sauce vin rouge.

ZENATO LUGANA SAN BENEDETTO 2019

Pour ceux et celles qui préfèrent le blanc au rouge, voici un vin qui siéra à toutes vos raclettes et fondues au fromage en raison de sa belle acidité qui tranche avec le gras du fromage. Avec notre recette de raclette-pizza, on ne dédaignera pas rincer le palais avec un vin léger et rafraîchissant comme celui-là. Mais ce n’est pas parce que le vin est léger et vivifiant qu’il passera inaperçu. Celui étonnera par son élégance et par la persistance de ses saveurs. Parlant de goûts, nous avons ici une palette fruitée aux notes d’agrumes, de pêche et de poire qui vont aussi très bien avec un crustacé au citron et beurre à l’ail.

Raclette pizza aux viandes biologiques de Charlevoix

En ces temps froids, la raclette au fromage est toujours un plat des plus réconfortants ! Essayez notre recette de raclette pizza avec les viandes bio de Charlevoix. Vous verrez, c’est original et délicieux !

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 10 minutes

Portions : 2 à 4

Ingrédients :

1 baguette tranchée en croûtons

250 ml (1 tasse) de sauce tomate ou de tomates broyées en conserve du commerce

1 paquet (250 g) La Planche de charcuteries des Viandes de Charlevoix

1 morceau (200 g) de fromage à raclette râpé





Préparation :

Déposez des croûtons dans les cassolettes à raclette.

Badigeonnez-les de sauce tomate.

Garnissez-les ensuite de tranches de charcuteries et de fromage à raclette râpé.

Grillez les croûtons-pizzas dans le four à raclette.

Dégustez !

Inspirations est un contenu publicitaire produits par ou pour des annonceurs.