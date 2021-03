Des chefs-d’œuvre 100% québécois de nos maîtres distilleurs

Les alcools fins issus du terroir québécois ont la cote auprès des consommateurs, qui en redemandent. Les artisans distilleurs l’ont compris et offrent une panoplie de produits haut de gamme qui rivalisent avec les meilleurs spiritueux du monde. En voici 15 qui retiennent l’attention de nos collaborateurs experts.

GIN BLEUROYAL

Le gin floral BleuRoyal se distingue par sa couleur bleutée unique. Les aromates utilisés pour sa fabrication sont le genévrier, la cardamone, la coriandre, ainsi qu’un mélange de fleurs sauvages telles que la lavande, l’iris et cette fameuse fleur de pois papillon qui lui confère sa couleur bleue 100 % naturelle. Grâce à la haute teneur en antioxydants de cette fleur, BleuRoyal est le premier gin coloré au monde à contenir des antioxydants. Pour apprécier pleinement son bouquet, il est préférable de boire ce gin nature ou sur glace. Il demeure aussi un incontournable pour les cocktails, que ce soit en tonic, en negroni ou en martini.

La passion du gin au coeur d’Hochelaga. Distillerie BluePearl

Disponible à la SAQ.

GIN KM12

Au kilomètre 12 du chemin des Monts-Valin, s’écoule une eau de source naturelle d’une pureté incroyable. C’est en plein cœur de cet environnement sauvage que la flore nous révèle toute sa richesse. Inspiré de cette nature et distillé en petits lots à ­la Distillerie du Fjord, le gin Km12 vous fera vivre une authentique expérience de l­a forêt boréale. Enveloppés par les arômes forestiers et vivifiés par l’eau de source, vous profiterez pleinement du moment présent.

Créer des spiritueux uniques inspirés par la richesse qui nous entoure. Distillerie du Fjord

Disponible à la SAQ.

KEPLER DRY GIN

Le Kepler dry gin est désormais une référence parmi le répertoire des gins québécois. Sa spécificité: la grande complexité de ses arômes. Est-il fruité? Plutôt boréal? Épicé? En s’y attardant, c’est définitivement un gin au profil floral. La nature qui nous entoure est rarement faite de noir et de blanc. Elle est colorée et il en va de même pour ce dry gin, médaillé d’or à la prestigieuse compétition Gin Masters de Londres.

Un gin triplement distillé qui saura vous étonner à chaque gorgée. Une amorce sur la fleur de sureau et la coriandre fait place à une pointe de canneberge et d’argousier, pour ensuite laisser en bouche une impression de thé du labrador et de bleuets sauvages. Fait de maïs, de seigle et d’orge malté, la complexité des saveurs n’aura jamais été aussi délicieuse.

La nature renferme des secrets, saveurs oubliées, qui n’attendent qu’à être portées à la lumière de tous. Distillerie des Appalaches

Disponible à la distillerie et SAQ.

SAGA GRAND GIN

Le premier produit de la Distillerie Grand Dérangement, le Saga, est le premier gin québécois à être certifié biologique. Distillé avec conviction en Nouvelle-Acadie, à Saint-Jacques dans Lanaudière, il a été conçu avec les meilleurs ingrédients, sans compromis.

Créé avec la complicité de chasseurs d’épices reconnus mondialement, ce gin propose équilibre, complexité et fraîcheur. Chacun des aromates qui le composent possède sa propre histoire et provient du meilleur terroir. Élaboré du grain à la bouteille, SAGA Grand Gin perpétue le souvenir des Acadiens déportés et rend hommage aux pionniers de la Nouvelle-Acadie.

Pour des expériences inoubliables grâce à des spiritueux d’exception. – Distillerie Grand Dérangement

Disponible sur place à la distillerie et à la SAQ.

GIN TRAIT-CARRÉ

Le Trait-Carré de la Distillerie de Québec est un dry gin classique conçu à partir de 14 aromates, un mélange unique provenant à la fois du terroir québécois et d’ailleurs dans le monde. Récipiendaire d’une médaille d’argent au New York Spirits Competition, ce gin est caractérisé par ses notes florales et fruité et est l’un des gins québécois les plus versatiles pour agrémenter vos talents de mixologue. Une version vieillie en fûts de whisky de seigle américain, le Trait-Carré 1665, est aussi disponible à la SAQ et saura plaire aux amateurs de whisky.

Une distillerie artisanale moderne, incorporant une distinction dans les saveurs par le savoir-faire des gens d’ici. –Distillerie de Québec

Disponible à la SAQ.

VODKA ROUTE 363

Une vodka 100 % pommes de terre. Conçue à partir de pommes de terre naturellement imparfaites récoltées au sein de leurs propres champs, elle est soigneusement distillée pour lui conférer une pureté, une clarté et une authenticité que même les vodkas premiums rêvent d’obtenir.

Faite d’ingrédients bruts transformés en produit raffiné, cette vodka douce et ronde en bouche éveillera vos papilles par ses arômes subtils de vanille, sa sensation enveloppante et sa saveur franchement locale. À déguster sur glace ou dans un cocktail de votre choix.

De notre terre, à votre verre. – Distillerie Ubald

À surveiller! Bientôt sur toutes les lèvres – printemps 2021

GIN MUGO

Cueilli à la main aux Jardins de Métis, le pin montagnard (Pinus mugo) est mis en vedette. Cet ingrédient unique, accompagné du poivre des dunes et d’une sélection d’aromates, confère au Gin Mugo un équilibre entre les notes résineuses, les arômes légèrement épicés et une fraîcheur remarquable. L’assemblage final offre une versatilité hors pair.

Le Gin Mugo a remporté la médaille DOUBLE OR du concours New York World Wine & Spirits Competition 2019.

Produire des spiritueux distinctifs et faire vivre l’expérience Distillerie Mitis. – Distillerie Mitis

Disponible à la SAQ.

GIN JARDIN VERDE

Ce gin gastronomique se distingue par un taux réduit d’alcool à 30 %. Jardin Verde est ainsi très léger en bouche et propose une expérience sensorielle aux notes de concombre frais, associées à des touches de menthe, basilic et romarin. Une des particularités de ce gin est qu’il possède 50 calories de moins par once que le gin régulier. Idéal pour les amateurs de spiritueux qui recherchent un mode de vie balancé sans compromis. Le processus de distillation est réalisé avec un alambic de type « pot still ». Issu d’une macération des botaniques dans la cuve, Jardin Verde est un gin léger et rafraîchissant.

La passion du gin au coeur d’Hochelaga. –Distillerie BluePearl

Disponible à la SAQ.

GIN CÔTE DES SAINTS

La distillerie Côte des Saints a commencé ses activités en 2019, et se spécialise dans la confection de whiskys de type écossais fabriqués à partir d’orge du terroir québécois. Les barils utilisés dans le processus de maturation ont été sélectionnés pour la qualité des alcools qu’ils contenaient à l’origine et dont les caractéristiques recherchées permettent le vieillissement harmonieux des whiskys en transmettant leurs arômes délicats – contribuent au caractère exclusif des produits.

Côte des Saints réalise par ailleurs un gin comtemporain, médaillé d’or à Londres et au Canada, ainsi que des liqueurs de cacao et de menthe, également récompensées à l’international.

La qualité du terroir, mais aussi la richesse et la pureté de l’eau souterraine qui coule sous ses terres, a conduit la distillerie logée à Mirabel à produire son orge localement. Les alambics en cuivre favorisent une distillation précise et contrôlée, essentielle à l’élaboration de whiskys raffinés.

Pour un mariage fin des arômes et l’équilibre subtil des goûts. –Distillerie Côte des Saints

Disponible à la SAQ.

GINS AGRUMÉS

Cette jeune distillerie québécoise, fondée par trois amis d’enfance, ne cesse de surprendre avec des gins aux compositions audacieuses et alléchantes. La fraicheur des produits se distingue principalement par l’utilisation d’écorces d’agrumes biologiques, pelées directement à la distillerie.

Le premier gin de la Distillerie 3 Lacs, qui allie habilement les saveurs de citron et de tournesol, a fait une entrée remarquée à la SAQ en août 2019. D’ailleurs, son produit vedette, soit le gin Pamplemousse Romarin, sorti en 2020, a littéralement propulsé la distillerie à un autre niveau. De nouveaux produits sont justement à prévoir cet été.

La référence des gins agrumés. –Distillerie 3 Lacs

Disponible à la SAQ.

BRAVO CHARLIE ET MISSION KOSMOS

Alpha Tango est un duo père-fils offrant des spiritueux incomparables de qualité supérieure. La quenouille lui donnant caractère et fraîcheur, le gin Bravo Charlie est unique au monde et la vodka Mission Kosmos vous transportera ailleurs.

L’histoire d’Alpha Tango n’en est pas moins originale et inusitée. Les rêves de cette paire d’entrepreneurs, installés en bord de piste d’aéroport et inspirés par les avions qui s’envolent, n’ont pas de frontières!

Des spiritueux de qualité exceptionnelle avec des ingrédients originaux, qui sauront combler les fins connaisseurs. –Alpha Tango

Disponible à la SAQ.

API GIN

Le Api Gin est produit de façon artisanale à partir d’une matière première d’exception.

Élaboré et distillé chez Intermiel à Mirabel, le Api Dry Gin de miel est fabriqué à partir du miel de leurs milliers de ruches. Un dry gin de miel qui laisse sur son passage des notes de genièvre, d’agrumes et de coriandre, tout en présentant une facette anisée qui se marie cordialement en bouche. Ce gin est médaillé d’argent au Artisan Distillers Canada 2021 et médaillé d’or à la Coupe des Nations 2020 au Québec.

Intermiel produit aussi 3 eaux-de-vie (pomme, miel, érable) de la gamme O signé Macle, produites de façon artisanale à partir de leurs matières premières d’exception, élaborées et distillées directement sur place.

Une fête pour tous les sens. -Intermiel

Disponible à la distillerie.

GIN CONIFÈRE

Un gin distillé avec le goût des origines en revisitant les saveurs boréales d’un classique québécois. La bière d’épinette noire rafraîchit ce souvenir, avec des notes éclatantes de citron, terminées tout en douceur avec le romarin, pour une dégustation qui se raffine avec le temps.

Fiers artisans de rencontres savoureuses. –Distillerie Wabasso

Disponible à la SAQ.

RHUM ST-ROC FONDATION

La toute dernière création de la Distillerie de Québec, le St-Roc Fondation est un rhum ambré fait à partir de mélasse et de sucre de canne biologique. Ce rhum est distillé deux fois et élevé en fûts de bourbon pendant une période de plus d’un an afin de lui conférer une agréable texture ainsi que des saveurs de fruits exotiques, de caramel et d’épices. Aucun sucre ou colorant n’est ajouté au rhum avant d’être filtré et embouteillé, afin de vous donner l’expression la plus authentique de ce rhum entièrement élaboré au Québec.

Une distillerie artisanale moderne, incorporant une distinction dans les saveurs par le savoir-faire des gens d’ici. –Distillerie de Québec

Disponible à la SAQ.

BEEMER GIN

C’est à partir d’un alambic Muller que le Beemer Gin a été créé. Considéré comme étant le meilleur appareil de distillation au monde, ses effets bénéfiques se font grandement sentir sur le résultat de nos spiritueux. À commencer par notre tout nouveau London Dry Gin. Le Beemer Gin est issu d’une quadruple distillation séparée, faisant en sorte que les arômes sont nets, précis et le goût est d’une finesse inégalée. Préparé avec soin à l’aide d’aromates locaux et d’épices boréales tels que le poivre des dunes et la baie de cassinoïde, notre typique LDG est invitant avec son clin d’œil au terroir Jeannois.

Ce nectar épicé à point se boit sec, avec ou sans glaçons. Accompagnez-le d’un zeste de citron pour rehausser sont petit côté agrumes ou sortez carrément le smoking et buvez-le à la façon de l’agent 007, en Dry Martini!

De l’alcool raffiné, 100% local –Distillerie Beemer

Disponible à la SAQ.

L’éventail de produits à découvrir témoigne du dynamisme, de la créativité et de l’audace des producteurs et transformateurs passionnés.

L’Union québécoise des micro-distilleries (UQMD) à vue le jour en mai 2020 en unissant les forces de l’Association des micro-distilleries du Québec (AMDQ) et l’Association des distilleries artisanales du Québec (ADAQ) pour assurer une meilleure cohérence de l’industrie des spiritueux du Québec.

L’UNION : mets en valeur le fait que deux associations joignent leurs forces et que cette démarche se fait à parts égales. Les membres des deux associations n’étant séparées que par les conditions qui régissent leurs différents permis (permis artisanal et permis industriel), cette union aura raison de cette seule différence.

QUÉBÉCOISE : mets l’emphase sur les producteurs et transformateurs d’ici en plus d’insister sur la notion de terroir.

MICRO : souligne l’échelle humaine des entreprises.

DISTILLERIES : passionnés, créatifs et persévérants, les artisans distillateurs ont des objectifs concordants pour favoriser le développement de leur industrie, car en définitive, c’est la distillation qui est le lieu commun de ces artisans, quelle que soit la réglementation derrière.

Depuis maintenant cinq ans, nous avons assisté à la naissance et à la croissance spectaculaire des micro-distilleries au Québec.

Cette nouvelle industrie suscite l’attention du public et des médias depuis ses balbutiements. Bien que cette croissance soit très rapide, elle n’est pas surprenante, car le contexte nord-américain nous y avait préparés. En effet, en 2000, seulement douze (12) micro-distilleries étaient en opération aux États-Unis; on en compte aujourd’hui près de 3000. Plus largement, l’ouverture des marchés asiatiques a fait exploser les ventes mondiales de spiritueux et les producteurs établis peinent à subvenir à la demande.

Selon le rapport annuel de la SAQ, la catégorie des gins (québécois) a poursuivi sa lancée en enregistrant une augmentation des ventes en volume de 55 % par rapport à l’exercice précédent. Pas si mal pour une industrie qui n’existait pas il y a quelques années à peine! Les distilleries de petite taille représentent maintenant près de la moitié des ventes d’alcool québécoise en SAQ.

Malgré cette croissance historique, encore trop de distillateurs peinent à joindre les deux bouts. D’une part, la majoration de la SAQ sur les ventes à la propriété prive les artisans de fonds importants qui pourraient autrement être réinvestis dans leurs entreprises. D’autre part, la réglementation datant de l’ère de la prohibition freine le plein développement de cette industrie naissante. Il nous faudra faire plus si nous voulons être compétitifs et bien positionner le Québec sur les marchés internationaux en effervescence.

En ce sens, l’UQMD s’est dotée d’objectifs clairs :

Développement du secteur : Compte tenu de la rapidité de développement du secteur, des spécificités de la réglementation liée à la mise en marché des produits et, pour l’instant, de la fragilité financière des entreprises due aux investissements de démarrage et aux faibles marges bénéficiaires, l’accompagnement stratégique de l’industrie dans son développement est une priorité pour la filière. Il est impératif de pouvoir offrir un support adéquat aux entrepreneurs se lançant dans le secteur et ensuite de pouvoir les accompagner tout au long du développement de leur entreprise.

Compte tenu de la rapidité de développement du secteur, des spécificités de la réglementation liée à la mise en marché des produits et, pour l’instant, de la fragilité financière des entreprises due aux investissements de démarrage et aux faibles marges bénéficiaires, l’accompagnement stratégique de l’industrie dans son développement est une priorité pour la filière. Il est impératif de pouvoir offrir un support adéquat aux entrepreneurs se lançant dans le secteur et ensuite de pouvoir les accompagner tout au long du développement de leur entreprise. Favoriser une meilleure connaissance du secteur pour les acteurs gravitant autour des entreprises : Le secteur de la distillation au Québec étant véritablement en ébullition, il est nécessaire que les organismes gravitant autour des distilleries aient accès à une information juste et constamment mise à jour. En effet, l’impact économique des distilleries dans les différentes régions (emplois sur place et connexes, développement du tourisme, partenariat avec les fournisseurs, etc.) joue un rôle important qu’il faut communiquer.

Le secteur de la distillation au Québec étant véritablement en ébullition, il est nécessaire que les organismes gravitant autour des distilleries aient accès à une information juste et constamment mise à jour. En effet, l’impact économique des distilleries dans les différentes régions (emplois sur place et connexes, développement du tourisme, partenariat avec les fournisseurs, etc.) joue un rôle important qu’il faut communiquer. Favoriser l’accès au marché pour les spiritueux québécois : Au centre de toutes les actions et de toutes les stratégies, celle d’accompagner les promoteurs à mieux saisir les opportunités de marché est primordiale. Autant en développant de nouveaux marchés qu’en développant toujours plus leurs compétences marketing dans les marchés qui sont actuellement les leurs. Ce point est central dans la démarche puisqu’il implique directement la rentabilité des entreprises.

Au centre de toutes les actions et de toutes les stratégies, celle d’accompagner les promoteurs à mieux saisir les opportunités de marché est primordiale. Autant en développant de nouveaux marchés qu’en développant toujours plus leurs compétences marketing dans les marchés qui sont actuellement les leurs. Ce point est central dans la démarche puisqu’il implique directement la rentabilité des entreprises. Matières premières, intrants : La distillation est une véritable plateforme pour la mise en valeur des terroirs québécois. En effet, que ce soit à travers les matières fermentescibles (ex: un whisky single malt québécois) ou l’utilisation d’aromates (ex: un gin aromatisé aux plantes sauvages boréales) la mise en valeur des saveurs spécifiques au territoire québécois fait partie intégrante du positionnement des produits composant l’offre des spiritueux québécois. Cependant, des connaissances doivent être développées pour une utilisation optimale de ces ressources ou l’adaptation de ces dernières au contexte de la distillation. En effet, le secteur étant à ses débuts, il est nécessaire de connaître et développer les intrants les mieux adaptés à notre industrie et à la production de spiritueux. Il faut également exploiter de façon consciencieuse les ressources plus fragiles, tels les aromates sauvages qui prennent, dans certains cas, plusieurs années à se renouveler.

Avec notre nouvelle identité collective, la marque Distilleries du Québec devient notre outil de communication pour présenter l’industrie de la distillation comme un secteur dynamique et innovant, basé sur un savoir-faire unique et inspiré par l’ensemble du territoire.

Nous souhaitons ainsi présenter la filière des spiritueux comme un tout cohérent et synergique, de la production de la matière première jusqu’à l’élaboration d’un cocktail.

Nos trois piliers sont : AUDACE, TEROIR, SAVOIR-FAIRE

Affiliée au CTAQ, L’UQMD est l’association qui représente maintenant l’ensemble des distillateurs du Québec. Sa mission est d’encourager le développement d’une industrie québécoise de microdistillation, valoriser la fabrication et le commerce de produits distillés à la propriété, notamment l’alcool et les liqueurs, et assurer une promotion adéquate de ces spiritueux au Québec, au Canada et dans le monde.

Geneviève Laforest, Agente de développement

glaforest@distilleriesduquebec.com

Inspirations est un contenu publicitaire produits par ou pour des annonceurs.