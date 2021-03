Harcèlement en milieu de travail : mieux vaut prévenir

Le Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) à Montréal a accepté le mandat de sensibiliser les nouveaux arrivants au harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail dans le cadre du projet « Harcèlement en milieu de travail, Connaître, Prévenir, Agir » réalisé grâce au soutien financier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Poser des gestes concrets

Pour expliquer aux nouveaux arrivants en emploi ou en recherche d’emploi comment identifier une situation de harcèlement psychologique ou sexuel en milieu de travail et les informer quant aux obligations de l’employeur et aux recours possibles pour les victimes du harcèlement, plusieurs actions individuelles et collectives ont été mises de l’avant par le CACI. Parmi celles-ci, on retrouve les rencontres individuelles, les ateliers de groupe, les séances d’informations et la publicité.

« On s’est rendu compte que notre clientèle était vulnérable à ce type de fléau, certaines personnes ne sachant pas reconnaître le harcèlement quand elle subissent ou ne se rendant pas compte qu’elles en font subir aux autres », indique Deborah Muheta, chargée du projet pour le CACI. « Si quelqu’un est témoin ou victime de harcèlement, il importe qu’ils ou qu’elles le signalent et prennent connaissance des recours possibles », ajoute-t-elle.

Pour savoir ce que dit la loi et s’informer sur les solutions et le rôle de la CNESST, le CACI vous invite à visiter le site de la CNESST www.cnesst.gouv.qc.ca

Le CACI au cœur de l’action

Le Centre d’aide aux communautés immigrantes à Montréal s’est donné pour mission d’accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches d’installation et l’ensemble des communautés immigrantes dans leur processus d’intégration à la société d’accueil. Chaque année, l’organisme à but non lucratif vient en aide à plus de 18 500 personnes immigrantes grâce à ses services en installation, intégration, aide à l’emploi et francisation. Cours, formations, soutien… tout est mis en place pour faciliter la vie des nouveaux arrivants. « Notre objectif est l’intégration réussie des personnes immigrantes, sur le plan social, économique et culturel. », précise fièrement madame Muheta.

Pour plus d’information sur les services offerts par le CACI, vous inscrire ou encore rencontrer un conseiller en intégration ou en emploi, rendez-vous sur le site du CACI https://caci-bc.org/ ou appelez au 514 856-3511

