Les monstres titanesques s’invitent sur la Switch dans Monster Hunter Rise

Monster Hunter est une franchise de Capcom qui a vu jour sur la Playstation 2 en 2004 et, depuis, n’a cessé d’évoluer en nous offrant non pas moins de 15 jeux originaux et 10 spin-off depuis les dernières années.

À prime abord, force est d’admettre que les joueurs possédant la Nintendo Switch ont eu droit, en 2018, au jeu Monster Hunter Generations Ultimate pendant que les joueurs PS4, XBox One et PC, eux, avaient Monster Hunter World. Que dire mis à part qu’il était difficile de ne pas jalouser les autres qui avaient quelque chose de nouveau pendant qu’un remaster HD était offert sur la console hybride.

Comment régler le problème? En offrant à la console de Nintendo son propre jeu exclusif, soit Monster Hunter Rise.

Certes, comme dans tout jeu de la série, vous êtes un chasseur et votre raison de vivre est d’être dédié à votre village et de protéger ses habitants en éliminant les créatures qui rôdent à proximité, en collectant des ressources et en venant en aide à ceux dans le besoin à la demande de Fugen, l’ainé du village ayant vécu La Calamité, qui ressent qu’une nouvelle attaque se prépare.

Malgré sa petite taille, le village demeure néanmoins fort sympathique et plaisant à se balader, avec tout à portée de main, sous une superbe trame sonore envoûtante. Ce même petit village rend à lui seul l’ambiance du jeu apaisante et chaleureuse entre chaque chasse, quelque chose que nous ne pouvions retrouver en Astera, dans Monster Hunter World.

L’innovation toujours présente

Quel ne fut pas mon plaisir lorsque dans Monster Hunter Rise, il a été proposé d’avoir non pas un mais bien trois familiers qui vous suivent et vous viennent en aide. En premier lieu, le traditionnel Palico, ces petits chats qui apportent leur support via des attaques et des outils qui pourront blesser vos adversaires ou, à l’inverse, prendre soin de vous. Ensuite, les Canynes, ces chiens de combat gigantesques qui combattront à vos côtés et vous serviront également de monture. Finalement, les chouettes vous aideront, quant à elles, en survolant les zones dans lesquelles vous progressez afin de déceler les différentes créatures et les ressources.

L’ajout ultime du combattant : le Filoptère

D’un autre côté, un nouvel ajout très important dans la série est nettement à considérer : le Filoptère. Ce petit insecte rattaché à votre bras vous permettra de vous propulser en hauteur ou vers l’avant pour escalader plus rapidement ou pour traverser les zones sans tracas.

Grâce à ce Filoptère, vous aurez également la possibilité de vous redresser en combat si un ennemi vous projette au sol, vous évitant de devenir une proie facile.

Ajoutez à cela la possibilité d’utiliser la technique liée à votre Filoptère ainsi qu’à chaque type d’arme : l’attaque lien de soie. Cette attaque ultime vous permet de frapper vos adversaires en combinant la frappe de votre arme et du Filoptère.

Finalement, ce même petit insecte vous permettra, par moment, de contraindre certaines créatures pour ensuite pouvoir en prendre temporairement le contrôle pour frapper d’autres adversaires ou pour les clouer au sol pendant quelques instants, vous permettant ainsi de pouvoir même lui porter le coup fatal.

Le mode multijoueur avec les nouveaux serveurs de Nintendo

Quel délicieux plaisir que de pouvoir jouer à Monster Hunter avec des amis. Partir à la chasse à plusieurs et essayer de trouver une tactique précise pour venir à bout de monstres coriaces grâce à nos différentes compétences. C’est quelque chose que je redoutais, connaissant l’état des jeux en ligne du côté de Nintendo. C’est époustouflant de voir qu’il n’y a pas de lag, de coupure, de désynchronisation ou quoi que ce soit et que le jeu demeure énormément fluide.

En bref …

À la fois coloré, fluide et à l’ambiance musicale sublime, Monster Hunter Rise est, selon moi, le jeu ultime que Capcom devait lancer sur la Nintendo Switch afin de gagner le coeur des gamers. Le RE Engine a su décemment démontrer qu’il était adapté pour la console hybride de Nintendo. Roulant à 30 images par seconde de façon stable, il démontre clairement que même Nintendo peut offrir quelque chose qui a du « WOW »!

C’est définitivement mon coup de coeur sur la Nintendo Switch cette année. Je ne pensais pas qu’il serait possible de déloger Hyrule Warriors: Age of Calamity mais force est d’admettre que j’ai été littéralement subjugué par Monster Hunter Rise.

Un énorme « Merci » à Capcom et Nintendo of Canada pour la copie du jeu!

