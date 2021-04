Que vous soyez de niveau débutant ou avancé…

Il est temps de bouger!

Corvée pour certains, loisir pour d’autres : l’activité physique procure d’innombrables bienfaits, que vous visiez une perte de poids ou simplement le maintien d’un bon état de santé.

Aussi bénéfique au niveau physique que mental, le sport aide entre autres à libérer des hormones comme l’endorphine et la dopamine, à augmenter votre niveau d’énergie, à prévenir certaines maladies et à lutter contre le stress, dont plusieurs souffrent par les temps qui courent.

Peu importe votre niveau, il est conseillé d’obtenir des recommandations auprès d’experts en la matière pour vous aider à choisir les vêtements pour votre confort, la bonne paire de chaussures et le bon équipement selon vos activités de la saison.

La course à pied

En ville comme en campagne, seul ou en groupe, la course à pied fait partie des sports préférés des Québécois. Des plus accessibles, elle connaît un véritable regain de popularité depuis les dernières années.

Avantage non négligeable : en plus d’être praticable à longueur d’année, ses bienfaits se font sentir très rapidement, parfois en à peine quelques jours!

Question d’éviter blessures et/ou inconforts, mieux vaut vous procurer des chaussures qui conviennent au type de surface – tapis, asphalte, gravier, etc. – sur laquelle vous comptez courir.

Le vélo

Apprécié des petits comme des grands, le vélo s’impose de plus en plus comme une solution majeure de la transition écologique, lorsqu’utilisé à titre de moyen de transport.

Mais comment choisir le modèle qu’il vous faut?

Vélo de type hybride

Parfait pour rouler sur des sentiers d’asphalte ou de gravier : doté de pneus plus larges que la moyenne et d’une bande de roulement texturée, il offre une stabilité supérieure à celle du vélo standard.

Vélo de montagne

Pratique pour ceux et celles qui souhaitent s’aventurer en montagne ou sur des sentiers plus accidentés, son guidon droit, ses freins puissants et ses roues larges permettent un meilleur contrôle sur les surfaces difficiles.

BMX

À l’instar du vélo de montage, il offre un contrôle et une précision d’un niveau tel qu’il permet de réaliser des manœuvres beaucoup plus complexes.

Vélo électrique

Selon plusieurs ce modèle est le meilleur des deux mondes. En effet, comme son petit moteur apporte une aide supplémentaire côté vitesse et ascension, il vous fera économiser effort et sueur.

Et les vêtements dans tout ça?

Que vous pratiquiez un sport à l’extérieur, en salle ou même dans le confort de votre foyer, ou encore si l’envie vous prend de troquer votre « mou pandémique » pour un look plus athlétique, il peut être intéressant de vous équiper de vêtements en tissu respirant extensible et d’accessoires pour augmenter votre niveau de confort. N’hésitez pas à consulter les nouvelles collections estivales, le coup d’œil en vaut le détour!

This slideshow requires JavaScript.

Au final, que ce soit pour maintenir la forme ou contrer la déprime, l’important est que vous fassiez de l’activité physique pour prendre soin de vous, parce que votre bien-être passe avant tout.

Alors, qu’attendez-vous?