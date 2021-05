Tinkertown maintenant disponible en français! 

Après avoir été en accès anticipé pendant quatre mois maintenant, le marché français (France et Canada ensemble) semble être l’un des plus importants pour le jeu. La compagnie a donc décidé de le traduire en premier en français – avec l’allemand et le chinois.

En plus de cela, la mise à jour « Retour à la nature » d’aujourd’hui ajoute à la ferme de nombreuses nouvelles fonctionnalités : les joueurs peuvent enfin faire pousser des cultures, aller à la pêche et préparer de délicieux repas ! Ces repas apportent également de nouveaux bonus qui vous rendent plus résistant, meilleur, plus rapide et plus fort. Mais méfiez-vous ! Les ennemis peuvent aussi vous donner des malus, ce qui vous affaiblira !

À propos Tinkertown

Venez visiter Tinkertown, une nouvelle expérience de jeu sandbox multijoueur rafraîchissante ! Sortez vos pelles, pioches, marteaux de forgeron et autres outils d’artisanat et entrez dans les royaumes de Tinkertown. C’est un endroit magique qui vous attend, dans lequel l’imagination est la seule limite à votre création. Concevez votre propre village, de petites cabanes aux châteaux imposants.

Abattez les arbres de la forêt et collectez des ressources en explorant les royaumes créés par génération procédurale avec vos amis. Si la surface est un monde plutôt paisible, seuls les explorateurs les plus courageux oseront pénétrer dans les sinistres donjons souterrains et terrasser les horreurs qui vivent dans les entrailles de la terre. Mais un butin épique attend ceux qui oseront descendre dans les profondeurs…

Headup Games gâte les gamers de Journal Métro

50 clés Steam, d’une valeur de 19,49$, à gagner! Tirage le 10 mai 2021 à 15 heures.

Bonne chance!

