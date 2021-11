Le concours des Prix Habitat Design 2021 dévoile ses lauréats!

Le projet Symphonia VIU a remporté le Grand Prix Habitat Design – Volet Unité modèle aménagée, dans la catégorie Unité d’une valeur de plus de 750 000 $.

Les Prix Habitat Design, qui récompensent chaque année les architectes, paysagistes et autres designers de la région de Montréal, ont été remis aujourd’hui. Tout en élégance et en douceur, leur travail a de quoi inspirer celles et ceux qui cherchent présentement un condo neuf!

Pour cette 8e édition du concours, le jury composé d’experts en design, en architecture et en aménagement du paysage, ont désigné 12 lauréats pour leur créativité, leur esthétique et la fonctionnalité de leurs concepts.

Les gagnants du Grand Prix

Cette année encore, le Grand Prix Habitat Design – Volet Unité modèle aménagée a été remis à trois projets qui se sont démarqués dans trois catégories de prix.

Pour les unités d’une valeur de moins de 375 000$, le choix du jury est allé au projet de Maître Carré pour son complexe locatif Mollem Brossard situé sur la Rive-Sud, aux abords du fleuve Saint-Laurent. Son intérieur baigné d’une lumière blanche tamisée est réchauffé par un mobilier en bois et en cuir très chaleureux.





Mollem Brossard, par Maître Carré

Le projet Central Parc Laval du Groupe Saroukian et Gauvreau a pour sa part remporté le Grand Prix dans la catégorie des unités d’une valeur de 375 000$ à 500 000$. Dans cette tour lavalloise toute en sobriété, la firme a imaginé un intérieur spacieux et convivial.





Central Parc Laval, par le Groupe Saroukian et Gauvreau

Enfin, pour les unités d’une valeur de plus de 750 000$, c’est le projet Symphonia VIU de la Corporation Westcliff, Caroline Sidaros et Alain Desgagné, qui a reçu les honneurs du jury. Située à Verdun-L’Île-des-Sœurs, cette tour luxueuse offre tout un panorama depuis un intérieur-cocon doux et feutré.





Symphonia VIU, par la Corporation Westcliff, Caroline Sidaros et Alain Desgagné

Choix du public

Le «Choix du public» s’est quant à lui porté sur le projet Marquise Condominiums de Marquise Phase VI, à Laval. Caractérisé par des espaces ouverts très lumineux et habillés de matériaux nobles, il a certainement su séduire par son esthétique simple et épurée.





Marquise Condominiums de Marquise Phase VI