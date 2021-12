Ce que vous avez recherché sur Google en 2021!

Quoi de mieux pour faire une rétrospective de l’année qui s’achève que d’observer quelles ont été les recherches Google les plus populaires au cours des 12 derniers mois? Les données sur les recherches des Québécois et des Canadiens ont été révélées ce matin. Jetons un coup d’œil sur ce qui se démarque!

La COVID-19, toujours!

Évidemment, la pandémie n’étant pas encore derrière nous, il n’est pas surprenant que ce sujet ait été googlé à l’os cette année. Cependant, si en 2020, les recherches tournaient surtout autour du nombre de cas, en 2021, on est plus en mode solution avec des recherches portant davantage sur les lieux où se faire vacciner (recherche numéro un au Québec!) ou sur la façon d’obtenir son passeport vaccinal.

Au Québec, on trippe sur le sport

En deuxième position pour le terme le plus googlé : NHL (la Ligue nationale de hockey). Bon an mal an, ce sujet est toujours un incontournable. Cependant, avec le Canadien de Montréal qui s’est rendu en finale de la coupe Stanley au mois de juin, le sujet a été particulièrement populaire cette année.

Le sport en général est un thème fréquemment recherché. Le tournoi de tennis Wimbledon, les Jeux olympiques et le gardien de but Carey Price se trouvent tous très haut dans le classement.

Télé et cinéma

Un phénomène télévisuel s’est particulièrement démarqué: la série sud-coréenne Squid Game. Même au Québec, ça a été l’émission la plus googlée.

Autrement, la population québécoise s’intéresse visiblement aux téléréalités alors qu’Occupation double dans l’Ouest, L’île de l’amour, Si on s’aimait et Big Brother Célébrités ont attirés les internautes.

Pour ce qui est du cinéma, c’est le film Dune de notre Denis Villeneuve national qui a été le plus recherché.

Curiosité pour les bitcoins

Enfin, observation significative, les Québécois se sont particulièrement intéressés aux bitcoins cette année. La sixième question la plus posée sur Google est justement comment en acheter!