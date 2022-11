Les plus beaux looks du tapis rouge de l’ADISQ 2022

Il n’y a pas que le talent qui en met plein la vue au gala de l’ADISQ, il y a aussi les looks. Voici quelques artistes qui se sont démarqué.e.s sur le tapis rouge.

Pierre Lapointe

Celui qui a animé le Premier Gala ADISQ le 2 novembre dernier portait ce soir des pièces du designer belge Walter Van Beirendonck. Vêtu de noir lustré de la tête au pied, ce sont ses bottes avec des dents blanches qui venaient compléter l’effet wow du look.

Crédits photo : Younes Heikel/Métro

Alicia Moffet

L’autrice-compositrice-interprète Alicia Moffet, qui présente un prix lors du gala, portait une chic robe noire. Son copain Frédérick Robichaud l’accompagnait également dans cette palette de couleur, avec un veston classe et un bonnet décontracté.

Crédits photo : Younes Heikel/Métro

Hubert Lenoir

L’artiste-compositeur-interprète, qui domine les nominations cette année, se démarque encore une fois avec son style éclaté! Sacoche poilue à la main, lunettes noires et casquette de l’ONF, il ne fait rien d’ordinaire.

Crédits photo : Younes Heikel/Métro

Claudine Prevost

Coordonnée à Pierre Lapointe, l’animatrice mélomane rockait elle aussi le look tout en noir, avec comme pièce accent ses longues bottes à plateforme.

Crédits photo : Younes Heikel/Métro

Cœur de pirate

Celle nommée dans les catégories interprète féminine de l’année, chanson de l’année et artiste de l’année – rayonnement international a défilé sur le tapis, habillée en toute simplicité. Robe blanche à corset et bottes à talon blanc lui donnaient un look résolument moderne.

Crédits photo : Younes Heikel/Métro

Corneille

Porter un toxédo avec un nœud papillon, c’est pas nécessairement plate! Corneille en est la preuve. Le look est sobre, mais élégant. Les souliers avec un duo de couleurs complémente magnifiquement le tout.

Crédits photo : Younes Heikel/Métro

Ariane Roy

Robe blanche courte et simple, toupet carré et yeux rosés : tout un look de star pour celle qui a remporté le prix de la révélation de l’année 2022.

Les Soeurs Boulay

Mais qu’il est beau ce motif fleural aux allures vintage! La robe maxi à manche longue lui va à ravir à Stéphanie. Et Mélanie est coquette comme tout dans ce chemisier à revers délicat à souhait.

