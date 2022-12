Faut-il brosser ses dents pendant au moins 2 minutes ?

Brosser ses dents pendant deux minutes, deux fois par jour : ce serait le secret pour une bouche en santé. D’où viennent ces deux minutes ? Le Détecteur de rumeurs est allé aux sources.

La plaque dentaire, cette mince pellicule qui se forme sur les dents et les gencives après chaque repas, est principalement composée de bactéries. Dans un article résumant les enjeux liés à la sensibilisation au brossage des dents, des dentistes japonais rappelaient que, dans une bouche en santé, un équilibre se développe entre cette communauté microbienne et les tissus de la bouche. Toutefois, lorsque la plaque prend le dessus, cela peut mener à des problèmes comme la carie dentaire ou la gingivite.

Selon l’Association canadienne des hygiénistes dentaires, le brossage des dents est donc le principal moyen d’enlever la plaque. C’est l’Association dentaire américaine qui recommande de brosser ses dents pendant deux minutes, deux fois par jour. L’Association dentaire canadienne souligne pour sa part qu’un bon brossage devrait durer 2 à 3 minutes. Elle recommande aussi l’utilisation de la soie dentaire pour enlever la plaque située entre les dents et difficile à atteindre avec la brosse.

La durée optimale de brossage

Mais d’où viennent ces recommandations ? Depuis les années 1970, plusieurs études ont été réalisées sur la durée du brossage des dents et son effet sur l’efficacité à enlever la plaque. En 2005, des experts allemands ont donc réalisé une revue de la recherche existant sur le sujet.

Il en ressort tout d’abord que 30 secondes de brossage suffisent pour enlever toute trace de nourriture dans la bouche après un repas.

Pour bien enlever la plaque toutefois, les résultats des différentes études sont moins clairs quant à la durée idéale du brossage.

Par exemple, des recherches réalisées entre 1990 et 2005 montrent qu’il y a peu d’amélioration si l’on poursuit le brossage au-delà d’une minute. Pourtant, une étude de 1985 concluait qu’il est possible d’enlever davantage de plaque en brossant pendant quatre minutes plutôt que pendant une minute.

Depuis 2005, la recherche tend plutôt à aller dans cette dernière direction : un brossage plus long permet d’enlever davantage de plaque. En 2009, des chercheurs de l’Ohio ont ainsi observé qu’en brossant 3 minutes, il était possible d’enlever 55 % plus de plaque qu’en brossant 30 secondes. Il n’y avait toutefois pas de différence significative entre un brossage de 2 minutes et un brossage de 3 minutes.

Une étude indienne en 2016 arrive à des résultats semblables et note une relation claire entre la durée du brossage et la quantité de plaque enlevée. La durée optimale serait de 3 minutes.

Enfin, des chercheurs des Pays-Bas ont réalisé en 2021 une nouvelle revue des études sur le brossage des dents. Ils en ont conclu que la quantité de plaque était réduite de 27 % après une minute de brossage et de 41 % après 2 minutes.

D’autres facteurs à considérer

En publiant ses recommandations, l’Association canadienne des hygiénistes dentaires a tenu à préciser qu’il était difficile d’évaluer la durée idéale du brossage puisque la technique utilisée pouvait avoir une influence sur le résultat.

Les experts de l’Ohio croient de plus qu’une partie de la plaque est facile d’accès avec la brosse à dents et peut donc être enlevée plus vite. Par exemple, selon les chercheurs allemands de 2005, même après 4 minutes de brossage, il y aurait toujours de la plaque sur les dents du fond de la bouche. Ces scientifiques supposaient aussi qu’il n’y aurait plus d’amélioration après une certaine durée de brossage, puisque les gens auraient tendance à toujours repasser aux mêmes endroits. D’ailleurs, selon l’Association dentaire canadienne, chez les gens qui n’utilisent pas la soie dentaire en plus du brossage, le tiers de la surface des dents ne pourrait pas être nettoyé.

Selon une autre étude indienne, parue en 2017, la durée nécessaire pour bien enlever la plaque pourrait, en plus, changer d’une personne à l’autre. Par exemple, la capacité de la salive d’un individu à enlever les débris et ses habiletés motrices, sans oublier les bactéries, auraient une influence.

Enfin, ces scientifiques rappellent que, selon les études qu’ils ont passées en revue, les gens ont tendance à surestimer la durée de leur brossage. Ils prétendent habituellement brosser leurs dents pendant 2 à 3 minutes… alors qu’ils les brossent plutôt pendant 20 à 80 secondes.

Verdict

Il est clair qu’un brossage plus long permet d’enlever davantage de plaque. La durée idéale fait débat, mais il est important d’avoir une bonne technique pour que la brosse atteigne la plaque dans les régions profondes de la bouche.