Fermeture définitive de La Belle Province du Quartier des spectacles

C’est fini pour l’iconique restaurant La Belle Province à l’intersection de la rue Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent. On n’y servira plus de poutine ou de hot-dog en plein milieu de la nuit pour les fêtards du Quartier des spectacles. L’établissement a officiellement fermé ses portes sans avertir personne.

On ne connaît pas encore les raisons de cette fermeture définitive, mais la bâtisse où se trouvait le fameux restaurant était affichée « À louer » depuis plusieurs mois déjà. La pandémie a été dure pour nombre de commerces qui ont subi un sort similaire au cours des deux dernières années. Un autre restaurant La Belle Province situé à LaSalle a dû fermer ses portes en novembre dernier affaibli par la COVID-19 et le taux d’inflation élevé.

Ce n’est pas l’offre en fast-food qui manque dans ce secteur de la ville – le Montreal Pool Room est à deux pas notamment – mais après la fermeture du magasin Archambault situé un peu plus loin au coin de la rue Berri, c’est un autre gros morceau d’histoire qui nous quitte.