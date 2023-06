Salade radicchio et poire de Stefano Faita

Envie de fraîcheur, de couleurs et de saveurs originales? Stefano Faita – qu’on découvre plus que jamais dans série docu-réalité Stefano diffusée sur Vrai – nous partage cette délicieuse recette de salade radicchio et poire au gorgonzola et aux noisettes.

Par Stefano Faita

Préparation: 10 minutes

Portions: 4-6

Ingrédients

2 petites poires Bosc, épépinées et tranchées finement

2 petites têtes de radicchio, déchirées en petits morceaux

2 endives, feuilles séparées

45 ml (3 c. à table) de gorgonzola, émietté

45 ml (3 c. à table) de noisettes, hachées

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra vierge Stefano

30 ml (2 c. à table) de vinaigre balsamique Stefano

Sel et poivre fraîchement moulu, au goût

Préparation

Dans un grand bol, bien mélanger les poires, le radicchio, les endives, le gorgonzola et les noisettes. Dans un petit bol, bien mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, le sel et le poivre. Verser la vinaigrette dans le grand bol et bien mélanger. Rectifier l’assaisonnement au besoin en salant et en poivrant au goût. Dresser dans une assiette et servir.



Recette fournie par Stefano Faita, extraite du site www.stefanofaita.com.