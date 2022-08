Mise en vente de la propriété la plus chère jamais affichée au Québec

Vous avez quelques dizaines de millions de lousses? Vous pourriez vous procurer ce château entouré de forêt avec vue sur l’eau. Située sur les rives du lac Tremblant, cette propriété est tout simplement la plus dispendieuse jamais affichée au Québec.

Il y a quelques jours, Les immeubles Mont-Tremblant ont mis en marché la maison la plus chère jamais mise en vente sur Centris, une demeure de 39,9 millions de dollars.

La propriété, de 18 880 pieds carrés, comporte entre autres six chambres à coucher, sept salles de bains, une cave à vin pouvant accueillir 1200 belles bouteilles, un grand garage, une salle de sports et un spa. Évidemment, un ascenseur permet de se déplacer entre les étages, parce que… pourquoi pas?

Le palace se trouve à quelques minutes de la station de ski du Mont-Tremblant, près de quelques terrains de golf et de l’aéroport de Macaza, pour rendre les allers-retours à Cancún efficaces.

Mais pas besoin d’aller bien loin pour profiter d’un cadre de rêve. La maison vient avec sa forêt privée de 52 acres et pas moins de 330 mètres de rive le long du lac Tremblant.

Malgré son apparence de château ancien avec sa façade de pierre, ses boiseries, ses murs et sols en marbre et ses imposantes poutres au plafond, la propriété a en fait été construite tout récemment, entre 2017 et 2021. Un avantage, puisqu’on y retrouve tout le confort moderne, des électros dernière génération au plancher chauffé, idéal pour les petits pieds toujours gelés.

Adresse : 730 chemin Thomas-Robert, Mont-Tremblant

