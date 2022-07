Voici la maison à vendre la plus chère du Québec

Située à la limite entre Ville-Marie et Westmount, cette luxueuse demeure est la propriété la plus chère actuellement en vente sur le marché québécois et la troisième à l’échelle du Canada. Mais une maison de 35 pièces (dont 15 salles de bain!), ça vaut bien 35 millions de dollars, non…?

Mais alors, pour une telle somme, «qu’est-ce qu’on obtient?», demandez-vous. Eh bien, 8 chambres, 15 salles de bain, une dizaine de cheminées, une cuisine toute équipée avec des électros haut de gamme et une machine à café Miele, un sauna, un salon où fumer le cigare, une salle de dégustation de vin, une deuxième cuisine(!), un bain à remous, une piscine creusée chauffée et du marbre un peu partout. Oui, il y en a de la place sur ce terrain de près de 13 000 pieds carrés!

Et si vous n’êtes pas encore convaincu que cette maison respire le luxe, vous n’avez qu’à compter le nombre de lustres suspendus. On en a recensé au moins 11 sur les photos, dont trois dans le garage et un immense dans l’escalier principal.

En parlant de l’escalier – grandiose, sur mesure, avec une rampe en fer forgé évidemment -, sachez que vous n’êtes même pas obligé de l’emprunter pour vous rendre dans les étages puisque la demeure dispose d’un ascenseur.

Dans le top 3

Déjà mise en vente plusieurs fois, la propriété montréalaise a vu son prix sans cesse augmenter. Alors qu’elle était listée à 27 M$ en 2020, l’annonce affiche aujourd’hui un prix demandé de 35 M$. Une valeur qui lui vaut la troisième place du podium des maisons en vente les plus chères du pays, d’après les données colligées par le site Point2.

À la deuxième place, pour 37,5 M$, se trouve un véritable château ontarien. Située à Mississauga, cette immense maison inspirée des châteaux français a elle aussi son lot de marbre, de cheminées et de lustres baroques.

Enfin, la médaille d’or revient à une incroyable villa moderne située à Whistler en Colombie Britannique affichée à 39 millions de dollars. Conçue pour se fondre dans le paysage montagneux, elle mise avant tout sur l’élégance, avec une fenestration généreuse et des courbes épurées.

Prix demandé: 35 000 000$

Voyez toutes les photos du 3165, place De Ramezay, représenté par Joseph Montanaro pour RE/MAX Action.