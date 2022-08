Cinq propriétés luxueuses en vente à Saint-Léonard

Des sommes de 1.5M ou même 2.5M, c’est ce que vous devrez débourser pour acquérir certaines des demeures léonardoises les plus luxueuses actuellement disponibles sur le marché. Métro vous présente quelques unes de ces propriétés s’apparentant à des mini-châteaux.

Si vous avez besoin d’une maison de 25 pièces et de 8000 pieds carrés, cette propriété luxueuse située rue Aéterna qui a tout d’un manoir est faite pour vous. Pour la modeste somme de 2,5 millions de dollars, vous aurez ainsi accès à six chambres et à autant de salles de bain, et pourrez ouvrir ses massives portes de bois.

La demeure est décrite comme un «palais à Saint-Léonard» avec ses planchers en bois poli, sa cheminée ornée, ses barrières intérieures en fer forgé, ses lustres grandioses et ses colonnes gréco-romaines.

À ce prix-là, le courtier immobilier vous promet de voyager grâce à la cour qui dispose d’une grande piscine. En revanche, si vous vouliez vous sentir dans le Sud, oubliez la plage et la nature, la cour est entièrement bétonnée.

Des demeures luxueuses à 1M$

cour arrière complètement bétonnée de la maison située rue Bourgjoly. Photo: Centris

Sur la rue Bourgjoly, pour presque 1M$ de moins, vous aurez encore une propriété avec un extérieur tropical, c’est-à-dire bétonné, mais avec piscine. Même si cette maison luxueuse est en réalité plus âgée que la première, son intérieur paraît beaucoup plus moderne. Le bois poli n’est pas aussi omniprésent, mais les escaliers ont également des barrières en fer forgé.

Si on reste dans la même gamme de prix, vous pourrez obtenir les clés d’une grande maison qui n’a pas su choisir entre deux styles. D’un côté, les fenêtres donnent l’impression que cette demeure est un manoir français, mais, de l’autre, les briques rouges nous font voyager vers les manoirs anglais. En somme, une maison qui rend hommage à la dualité montréalaise.

À 1 395 000 $, on trouve un grand bungalow, ou un petit manoir de plain-pied selon le point de vue. Il dispose de fenêtres immenses et le parquet poli et le carrelage brillant dominent les quatre chambres et trois salles de bains.

Cette fois-ci, l’extérieur ne prétend pas être tropical et n’est pas bétonné. Toutefois, pour une cour pleine de verdure, il faudra passer son chemin. En effet, la cour n’est qu’une grande terrasse boisée.

Une immense maison au look ordinaire

Une maison convertible en multiplex. Photo: Centris

Enfin, au prix de 1 295 000 $, on trouve non plus un manoir, mais une maison à l’apparence plus que normale si ce n’est de ses proportions gigantesques. Vous aimez organiser des partys? Les quatorze chambres et sept salles de bains seront parfaites pour accueillir tous vos convives.

Cependant, si vous cherchiez une propriété luxueuse, l’intérieur est vétuste, outre deux beaux lustres. La cour arrière est un simple carré vert. Une maison qui pourrait aisément être transformée en multiplex, si l’on en croit le courtier immobilier.