Quoi faire à Montréal le week-end du 3 et 4 juin?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

À la rencontre des créateurs à la Virée du Printemps

La Virée du Printemps est de retour pour une 14e édition au cœur du Pôle de création culturel des Faubourgs. Dans le cadre de cette expo-vente, vous pourrez visiter les ateliers des artistes, artisans et designers d’ici. Une belle occasion de les rencontrer et d’acheter local sur un même site regroupant Grover, Chat des artistes et Coop Lézarts.

Rue Parthenais

Samedi et dimanche, de 12h à 18h

Pour plus d’infos, c’est par là.

La tête dans les étoiles avec l’AstroFest

Les amateurs d’astronomie devraient se régaler! Des ateliers, expériences scientifiques, conférences et bien d’autres activités gratuites sont au programme de cette nouvelle édition de l’AstroFest. Dans la soirée, vous pourrez prendre part à une conférence du scientifique René Doyon et à l’événement Guimauves et télescopes.

Samedi, à partir de 9h

Planétarium

Pour la programmation, c’est ici.

Encourager la relève en cirque

L’École nationale de cirque, qui accueille chaque année plus de 150 étudiants et étudiantes, présente le spectacle Parades, une création de Marie-Josée Gauthier. À la TOHU, les artistes finissants et finissantes de la cohorte 2023 vous dévoileront leurs talents à travers plusieurs numéros.

La TOHU

Samedi, à 20h et dimanche, à 14h. Jusqu’au 11 juin

Pour plus d’infos, c’est ici.

Une explosion de talents au Fringe Montréal

Plus de 500 artistes du monde entier participeront au Fringe Montréal, un festival dédié aux arts de la scène. Parmi les spectacles, Memento Mori sera présenté à l’Espaces Memoria. Quoi de mieux que de faire son propre éloge de son vivant dans un centre funéraire? Sophie Nicole Croteau vous invite dimanche, à 15h, à ses funérailles!

Plusieurs endroits

Jusqu’au 18 juin

Pour la programmation, c’est par là.

Le Barista Fest pour les amateurs de café

Les fans de caféine auront l’occasion de découvrir le savoir-faire des artisans d’ici dans le cadre de la deuxième édition du Barista Fest. Dégustations de café, ateliers de perfectionnement, rabais sur les machines, ambiance musicale, cocktails gratuits et BBQ au profit de la lutte contre l’itinérance sont au menu de cette journée.

111, rue Louvain Ouest

Samedi, de 9h à 17h (en cas de pluie, remis au 4 juin dès 11h)

Pour en savoir plus, c’est par là.

20e anniversaire de Total Crap

Simon Lacroix et Pascal Pilote souffleront samedi les 20 bougies de Total Crap. Pour célébrer en grand cet anniversaire, une nouvelle édition sera présentée en première au Club Soda. Lors de cet événement, des montages d’extraits tirés d’émissions télé et de films – particulièrement mauvais ou malaisants – seront diffusés.

Club Soda

Samedi, à 20h

Pour plus d’infos, c’est ici.

S’évader avec la poésie

Le Festival de la poésie de Montréal met à l’honneur près de 100 poètes d’ici et d’ailleurs dans le cadre de cette 24e édition. Des activités gratuites vous attendent dans différents quartiers afin de célébrer la poésie sous toutes ses formes. Samedi, Poétiquement Hochelaga vous proposera dès 17h30 de rencontrer les poètes du quartier au chalet du parc Raymond-Préfontaine.

Plusieurs lieux

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

La création contemporaine en vedette

De nombreuses créations contemporaines, en danse comme en théâtre, sont à l’affiche de la 17e édition du Festival TransAmériques. Parmi les trésors d’ici, la pièce Cispersonnages en quête d’auteurice de la Québécoise Catherine Bourgeois sera présentée samedi à 15h à l’Espace libre.

Plusieurs salles

Jusqu’au 8 juin

Pour la programmation, c’est ici.

C’est parti pour le Tour de l’île

Le Festival Go vélo Montréal se terminera dimanche par le traditionnel Tour de l’île. Deux formules sont proposées aux cyclistes: un parcours de 47 km, sans voitures, dans les rues de 7 arrondissements de la métropole et un parcours Découverte avec 3 choix de circuits de 53, 75 et 99 km.

Tour de l’île régulier: Parc Maisonneuve, à l’angle du bd Rosemont et de la rue Viau

Départ dimanche, de 9h15 à 10h45 (selon votre convocation)

Pour plus d’infos, c’est ici.

Coup d’envoi du Festival de musique de chambre de Montréal

Le 28e Festival de musique de chambre de Montréal, qui met en vedette des artistes d’ici et de renommée internationale, vous donne rendez-vous dimanche avec son spectacle d’ouverture dédié au violoncelle. Stéphane Tétreault et huit autres artistes du Québec, dont Denis Plante au bandonéon, seront à l’honneur dans le cadre de l’événement Le violoncelle en feu!

Salle Bourgie, au MBAM

Dimanche, à 15h30. Festival jusqu’au 14 juin

Pour en savoir plus, c’est ici.