Quoi faire à Montréal le week-end du 10 et 11 juin?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

L’art urbain rayonne avec MURAL

Dans le cadre du Festival MURAL, vous aurez l’occasion d’admirer de nombreuses nouvelles œuvres d’art mural, des installations et œuvres numériques et technologiques, mais aussi d’écouter du bon son aux Block Parties. Samedi, venez vous déhancher sur les musiques du collectif Moonshine, avec Maureen, Nonso Amadi, Djibril Cissé, Pierre Kwenders (DJ Set), San Farafina et bien d’autres artistes. La gigantesque fresque éphémère peinte au pied du mont Royal, représentant deux bras se tenant par le poignet, est également à ne pas manquer.

Jusqu’au 18 juin

Plateau et Mile End

Pour la programmation, c’est ici.

Vibrer aux Francos de Montréal

L’incontournable événement montréalais qui célèbre chaque année la musique francophone est de retour. Les Francos de Montréal vous ont concocté une belle programmation extérieure gratuite avec plus de 100 spectacles. Ce week-end, vous pourrez écouter notamment Coeur de pirate, Roxane Bruneau, Isabelle Boulay, Aldebert, Aloïse Sauvageet Bon Enfant. Un hommage à la reine du country québécois Renée Martel aura lieu dimanche, à 20h, dans le cadre de cette 34e édition.

Jusqu’au 17 juin

Quartier des spectacles

Pour la programmation, c’est ici.

La culture japonaise en vedette

Que diriez-vous d’un boeuf grillé teppanyaki avec des légumes, accompagné d’un thé au lait melon miel? Dans le cadre du festival YATAI MTL, une vingtaine de kiosques et exposants de produits japonais seront présents afin de célébrer la culture japonaise et sa cuisine de rue. Parmi les activités, un rassemblement de Shiba et Akita, suivi par un concours, aura lieu samedi de 14h à 16h.

Les quais du bassin Peel

Samedi, de 12h à 22h et dimanche de 12h à 21h

Pour la programmation, c’est ici.

Première édition de la Foire de l’illustration

Envie d’une affiche d’artiste qui en jette dans votre salon? Voici une belle occasion de dénicher une création originale et de rencontrer des créateurs d’ici. Organisé par le Pop-up Lab, cet événement rassemblera plus d’une vingtaine d’illustrateurs de différents styles, dont Laurianne Choquette, Stéphanie Simpson, Thomas Bertrand et Marc Roy.

Samedi et dimanche, 11h à 18h

Pop-up Lab

Pour plus d’infos, c’est ici.

Un rallye de chimie au centre-ville

Le Coeur des sciences de l’UQAM a préparé une belle programmation de vulgarisation scientifique pour petits et grands. Samedi à 13h, vous pourrez explorer la ville à travers les yeux de Brittany Pelletier-Villeneuve, étudiante au Département de chimie. Pourquoi un toit de cuivre change-t-il de couleur avec le temps? De quoi sont composés les plastiques qui nous entourent? Éléments de réponse avec cette passionnée.

Plusieurs lieux en fonction des animations

Jusqu’au mois d’août

Pour la programmation, c’est par là.

12e édition de la Fête du croissant

Rien ne vaut l’odeur d’une bonne viennoiserie pur beurre surtout le matin! La Fête du croissant vous propose de déguster ces douceurs croustillantes et dorées à petits prix, tout en découvrant le savoir-faire des artisans locaux. Les croissants seront vendus 1,50$ l’unité ou 6$ les quatre.

Samedi

Dans les commerces participants

Pour les commerces participants, c’est ici.

Musique urbaine avec Emmanuel Travis et Sam T

C’est une soirée qui s’annonce mémorable. Dans le cadre des Week-ends de la chanson Québecor, Emmanuel Travis et Sam T. se produiront à la Place des Arts. Ces deux artistes, qui offriront un spectacle de rap et R&B, interpréteront les meilleurs titres de leur répertoire et des reprises de chansons.

Salle Claude Léveillée

Samedi, à 20h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Lancement de la programmation estivale de Pointe-à-Callière

L’édition 2023 de L’Été sur la Pointe se décline sur le thème de l’Égypte ancienne, inspirée de l’exposition temporaire Égypte. Trois mille ans sur le Nil, exceptionnellement ouverte samedi de 17h à 20h. Un atelier de sérigraphie aux motifs égyptiens et un kiosque d’astrologie et d’oracle égyptien sont notamment au programme.

Devant le musée

Samedi, de 14h à 21h30

Pour plus d’infos, c’est par là.

Lizzo enfin en concert au Centre Bell

La chanteuse Lizzo, obligée d’annuler son concert au Centre Bell le mois dernier pour des raisons médicales, se produira dimanche dans le cadre de sa tournée SPECIAL 2OUR. Cette native de Détroit cumule les succès avec ses titres soul, pop et rap, dont Truth Hurts, Juice ou encore le remix de Good as Hell.

Centre Bell

Dimanche, à 20h

Pour réserver une place, c’est par ici.

Des conseils gratuits en comportement canin

Vous avez un chien et aimeriez des conseils? Plusieurs parcs à chiens à Rosemont proposeront des ateliers animés par des éducateurs canins cette fin de semaine. Parmi les thèmes abordés, la gestion de la dynamique dans un parc à chiens, le langage canin et la prévention des morsures.

Samedi, de 10h à 11h : parc à chiens du parc Beaubien

Samedi, de 12h à 13h : parc à chiens du parc du Père Marquette

Samedi, de 14h à 15h: parc à chiens du parc du Pélican

Des chiens qui jouent dans un parc – Crédit : iStock- Capuski