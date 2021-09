Radioscopie de la circonscription de LaSalle-Émard-Verdun

La circonscription de LaSalle-Émard-Verdun est actuellement détenue par les Libéraux. Ils ont remporté les dernières élections générales de 2019 avec 43,5 % des voix, soit 10 000 votes de plus que leur plus proche adversaire.

Elle est issue du redécoupage électoral de 2013, où l’ancienne circonscription de LaSalle-Émard, conquise alors par la néo-démocrate Hélène Leblanc, a été repartagée entre deux nouvelles circonscriptions, soit: Dorval-Lachine-LaSalle et LaSalle-Émard-Verdun. Le territoire compte environ la moitié des anciennes circonscriptions de LaSalle-Émard et de Jeanne-Le Ber et des parties de Notre-Dame-de-Grâce, Lachine et de Westmount et Ville-Marie.

David Lametti tentera de se faire réélire pour un troisième mandat.

Ancien professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université McGill, il a été élu député de LaSalle-Émard-Verdun en 2015. Dès son élection, il a été nommé secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international. Durant son premier mandat, il a occupé le poste de secrétaire parlementaire auprès du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Puis, en janvier 2019, il a accédé au poste de ministre de la Justice et Procureur général du Canada.

Résultats des dernières élections

• Parti libéral: David Lametti (élu), 43,5%

• NPD – Nouveau Parti démocratique: Steven Scott, 16,5%

• Bloc québécois: Isabel Dion, 24,1%

• Parti conservateur: Claudio Rocchi, 7%

• Parti vert: Jency Mercier, 6,8%

• Parti populaire du Canada: Daniel Turgeon, 0,9%

Une population de 106 766 personnes habite ce comté, selon le dernier recensement publié. De ce nombre, une majorité des 64 050 habitants est bilingue, parlant le français et l’anglais. Toutefois, 27 150 personnes s’expriment seulement en français et 11 795 autres privilégient l’anglais. Une minorité des 1 780 électeurs ne parlent ni l’une ni l’autre de ces langues.

La circonscription se distingue par le contraste entre la population plus aisée habitant à LaSalle et celle moins favorisée de Ville-Émard et Verdun.

Délimitée à l’ouest par la rue Pullman et l’autoroute Ville-Marie, la circonscription se termine au sud par le boulevard LaSalle qui rejoint l’ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique, située à l’ouest des rues Jean-Chevalier.

Enjeux

De nombreux enjeux ont été soulevés au cours des dernières années dans la circonscription. Au cœur de la campagne qui est déjà en cours, le développement économique et la réduction de la pauvreté devraient faire partie des sujets de discussion.

Candidats confirmés

• Parti libéral: David Lametti (député sortant)

• NPD – Nouveau Parti démocratique: Jason Delierre

• Parti communiste: Jean-Philippe Fortin

• Bloc québécois: Raphaël Guérard

• Parti vert: Sarah Carter

Également, les questions liées à l’immigration devraient faire partie du débat, tout comme l’accès à un hébergement décent pour tous.

Aussi, les candidats devraient parler d’environnement. La question du transport en commun, particulièrement dans l’ouest de la circonscription, devrait faire partie des discussions.