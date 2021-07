Nouvel aménagement cyclable sur l’avenue Papineau

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal va créer un aménagement pour vélos sur un court segment de l’avenue Papineau considéré potentiellement dangereux pour les cyclistes.

Le nouvel aménagement cyclable sera créé afin de relier les deux tronçons de l’avenue Laurier Est. Cette modification entre dans une série de travaux qui seront effectués cet été dans plusieurs rues du Plateau-Mont-Royal.

Une piste cyclable bidirectionnelle sera protégée par un mail physique de béton et granite, là où ce sera possible. Les deux entrées charretières resteront libres.

« Les cyclistes, y compris des familles et des enfants, doivent traverser Papineau tant bien que mal. Ça prenait donc un lien sécuritaire pour que l’on puisse franchir Papineau à vélo », explique la conseillère d’arrondissement pour le district De Lorimier, Marianne Giguère, ajoutant qu’à sa connaissance, aucune collision dans ce secteur n’a été recensée.

Une série de travaux

L’aménagement cyclable entre dans une série de travaux qui sera effectuée par Les Pavages Céka Inc. Un contrat de 2,2 M$ a été octroyé à la firme à cet effet.

L’ensemble des travaux seront entamés en août et se termineront en octobre. Ils visent à sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes, ainsi qu’à verdir les secteurs touchés. Un changement géométrique sera effectué à l’intersection des rues de l’Hôtel-de-Ville et Napoléon. Quatre autres intersections, dont celles des rues Cartier et Marie-Anne et Messier et Marie-Anne, feront l’objet de cette même modification, en plus de bénéficier de travaux de planage-pavage et de reconstruction de chaussée.

De plus, des dos-d’âne seront ajoutés à 11 endroits différents, entre autres sur la rue Marie-Anne entre l’avenue Papineau et la rue Cartier, ainsi que sur la rue Fullum entre les rues Rachel et Sherbrooke.

La plupart de ces modifications entrent dans le cadre programme réfection routière (PRR) et de réaménagements géométriques.