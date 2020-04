Coronavirus : sept des quinze CHSLD de l’est de Montréal touchés

Près de la moitié des Centres d’hébergement de soins longue durée (CHSLD) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal ont recensé des cas de coronavirus.

En date du 7 avril, on ne dénombre pas moins de 87 personnes âgées malades et sept décès en lien avec le virus dans sept CHSLD. Dans les ressources intermédiaires, six résidents ont été infectés.

Christian Merciari, des relations médias du CIUSSS précise que les établissements les plus touchés sont les CHSLD Joseph-François-Perrault (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension) avec 35 cas, et Nicolet (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) avec 31 cas.

« Les résidents ayant contracté le virus ont été isolés rapidement à l’intérieur des CHSLD concernés afin qu’ils ne soient en contact avec les résidents qui n’ont pas le virus », fait savoir Christian Merciari.

Le personnel des CHSLD ayant été en contact avec les résidents malades « ont été mis en isolement à titre préventif et pourrait faire l’objet d’un dépistage », ajoute M. Merciari. Pour répondre aux inquiétudes et angoisses du personnel, un psychologue et une spécialiste en soins infirmiers ont été déployés dans certains CHSLD.

Les autres CHSLD du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal touchés par des éclosions de coronavirus sont particulièrement situés dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (CHSLD Judith-Jasmin, Jean-Hubert-Biermans, Éloria-Lepage et Jeanne Leber) et Rosemont-La Petite-Patrie (J. Henri Charbonneau).

Depuis la mi-mars, les visites dans les CHSLD du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal sont suspendues, seul le personnel est admis dans les établissements.