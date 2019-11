Les emplettes du temps des Fêtes approchent et plusieurs redoutent les allées bondées des centres commerciaux. Face à cette cohue, les marchés de Noël s’imposent de plus en plus comme une alternative festive et chaleureuse pour dénicher des cadeaux originaux pour ses proches.

Ces rassemblements de marchands ont pris naissance en Europe au tournant du 14e siècle, sous le nom de marché de Saint-Nicolas. Le premier a eu lieu à Vienne en décembre 1294.

C’est toutefois celui de Strasbourg, créé en 1570, qui donne le ton à la formule moderne qu’on connaît maintenant. À cette époque, les commerçants vendaient notamment du pain d’épices, des friandises, des plantes médicinales, des vêtements, des tissus et des sapins.

Il a fallu attendre environ 400 ans plus tard avant que ce concept s’exporte en Amérique du Nord et en Asie. Depuis, ces événements fourmillent un peu partout au Québec. Ils proposent des produits locaux et artisanaux. Tour d’horizon de quelques-uns de ces marchés québécois qui vous sortent des sentiers battus.

Montréal

Village de Noël

Aux abords du Marché Atwater prend forme un village de Noël durant près d’un mois. Une quarantaine de chalets accueilleront 80 exposants locaux et régionaux pour une quatrième année. L’événement comprend des volets culturel et gourmand, en plus d’une multitude d’activités pour les enfants. Le Royaume des lutins sera bonifié alors que les tout-petits participeront à une aventure interactive pour suivre les traces des lutins. Le père Noël sera aussi de passage au village.

Entre le 29 novembre et le 22 décembre. Infos: noelmontreal.ca

Casse-Noisette

Faire des achats en soutenant une bonne cause, c’est le concept que propose pour une dixième édition le Marché Casse-Noisette. Au Palais des congrès, 100 exposants vous attendent avec plein d’idées cadeaux, qui vont des plaisirs gourmands aux jouets pour enfants, en passant par des bijoux, décorations pour la maison et produits de beauté. L’événement verse 10% des ventes au profit du Fonds Casse-Noisette des Grands Ballets. Chaque année, l’organisation invite 2800 enfants malades et issus de milieux défavorisés à assister gratuitement au spectacle Casse-Noisette.

Du 28 novembre au 8 décembre. Infos: grandsballets.com

Métiers d’arts

Véritable tradition depuis 1955, le Salon des métiers d’arts du Québec reste une destination incontournable pour mettre la main sur des produits uniques conçus par des artisans d’ici. L’événement porte bien son slogan, «Faites le plein d’arts d’ici», alors que plus de 350 créateurs québécois seront au rendez-vous à la Place Bonaventure.

Du 6 au 22 décembre. Infos: metiersdart.ca

Puces pop

Dans la même lignée que les métiers d’arts, Puces Pop met en lumière l’artisanat et le design fait à la main par des créateurs émergents. Plus de 100 exposants se rassembleront durant deux week-ends dans l’église Saint-Denis sur le Plateau-Mont-Royal.

Du 6 au 8 décembre et du 13 au 15 décembre. Infos: popmontreal.com

Rive-Nord/Rive-Sud

Illumi

Nouveauté dans le monde des marchés de Noël: Illumi présenté par l’entreprise de création Cavalia. Sur un vaste site à l’angle de l’autoroute 15 et du boulevard Saint-Martin, à Laval, plus de 10 millions de lumières formeront un parcours multimédia et sonore où huit mondes fantastiques se succéderont. Se greffera à l’événement scintillant un lieu de rassemblement avec marchands et artisans dont le centre sera dominé par un sapin lumineux de 47 m de hauteur, l’équivalent de la Statue de la Liberté.

Jusqu’au 5 janvier. Infos: illumi.com

Centre de la nature

Pour une neuvième année, la magie des Fêtes s’invitera au Centre de la nature de Laval. Son Village des arts s’illuminera et les vitrines des maisonnettes seront décorées pour l’occasion. Près de 70 exposants seront au rendez-vous à l’extérieur ainsi que sous un chapiteau chauffé. Plusieurs activités familiales sont aussi au programme.

Du 6 au 8 décembre. Infos: laval.ca

Joliette

En plein cœur de son centre-ville, sur la Place Bourget, des maisonnettes en bois et des milliers de lumières transforment Joliette en véritable village de Noël. Celui-ci accueille une trentaine d’artisans et de producteurs du terroir. Tout près, les familles pourront visiter la maison du père Noël où des surprises seront remises aux enfants sages et même aux visiteurs canins lors d’une journée qui leur est dédiée. En parallèle, l’événement propose aussi une programmation culturelle et organise un défilé.

Du 29 novembre au 23 décembre. Infos: noeljoliette.com

L’Assomption

À l’instar de Joliette, le centre-ville de L’Assomption s’anime aux couleurs de son marché de Noël. Plus de 70 exposants seront à découvrir le long du boulevard L’Ange-Gardien, au Collège de l’Assomption et au café étudiant du Cégep régional de Lanaudière. Des animations gratuites viendront agrémenter l’événement.

Du 28 novembre au 23 décembre. Infos: marchedenoeldelassomption.ca

Sainte-Thérèse

Dans les Laurentides, le village de Sainte-Thérèse devient un village à l’ambiance féérique. Divers produits régionaux seront offerts parmi les 70 exposants du marché extérieur gourmand et à la maison des métiers d’arts. Les familles auront aussi de quoi s’amuser avec une foule d’activités.

Du 28 novembre au 15 décembre. Infos: sainte-therese.ca

Longueuil

Le Marché de Noël et des traditions revient pour une 13e édition dans le Vieux-Longueuil avec le thème «Un Marché tissé serré». Le textile et le savoir-faire qui est relié à ce matériau seront ainsi en vedette. L’événement est l’œuvre de l’organisme Métiers et Traditions qui met de l’avant les pratiques d’autrefois dans les créations contemporaines.

Du 29 novembre au 22 décembre. Infos: metierstraditions.com

Destinations

Québec

Incursion au pays de Beethoven en sol québécois grâce au Marché allemand de Québec. Ce rendez-vous qui a lieu au cœur du quartier historique de la Capitale nationale permet de goûter à la gastronomie et à la culture allemande. À travers les quelque 90 exposants, les visiteurs y trouveront des produits d’Allemagne et d’autres pays européens, mais aussi de la province. Avec la présence de traditionnels kiosques en bois illuminés, les organisateurs tentent de recréer l’ambiance des grands marchés de Noël d’Europe. La programmation prévoit également des activités typiquement allemandes.

Du 22 novembre au 23 décembre. Infos: noelallemandquebec.com

Baie-Saint-Paul

Destination reconnue pour ses paysages bucoliques, Baie-Saint-Paul se dévoile aussi sur ses plus beaux atours pour le temps des Fêtes. Le marché de Noël de cette localité de Charlevoix se déploie sur quatre pôles: l’église de Baie-Saint-Paul, le Carrefour culturel Paul-Médéric, la gare de train et la rue Saint-Jean-Baptiste où il sera possible d’admirer les vitrines des marchands. Plusieurs animations sont prévues sur l’artère commerciale et au centre culturel.

Du 29 novembre au 8 décembre. Infos: marchedenoelbsp.ca

Trois-Rivières

C’est dans un décor enchanteur aux abords du fleuve Saint-Laurent que se déroule le marché de Noël du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Une soixantaine d’artisans présenteront leurs produits à l’intérieur de maisonnettes en bois faisant face à la basilique. Quelques jours après ce marché, les jardins de l’endroit scintilleront à l’occasion de Noël en lumière, un événement qui prévoit la tenue de spectacles musicaux.

Les 14 et 15 décembre. Infos: sanctuaire-ndc.ca