Conseil d’octobre en quelques points

Parcs canins

Deux nouveaux parcs canins verront le jour à Saint-Laurent sur la rue Crépeau et sur le boulevard Montpellier. Construction Piravic sera chargé de leur aménagement durant les mois d’octobre et novembre aux coûts de quelque 200 000$ chacun. Des travaux de bétonnage, de plantation de végétaux, l’installation de bancs et de poubelles sont prévus.

Basketball

Cure de rajeunissement pour le terrain de basketball dans le parc Houde de la rue Saint-Louis. L’entreprise Salvex procédera à sa réfection, en remplaçant notamment le marquage les poteaux et les paniers. Les travaux de 205 600 $ s’amorceront à la mi-octobre.

Conciergerie

Les services de conciergerie des bibliothèques du Vieux Saint-Laurent et Du Boisé seront assurés par Entretien Mana et Groupe SAAV pour les deux prochaines années. L’arrondissement octroyé deux contrats d’une valeur totale de 663 300$.

Éclairage

Les parcs Harris et l’Archevêque dans le secteur Côte-Vertu subiront des travaux pour la mise aux normes d’un éclairage de sentier au DEL. Un contrat de 307 334$ a été accordé à Michel Guimont entrepreneur électricien. De nouveaux lampadaires et des panneaux de contrôle seront entre autres installés.

Passage

Un nouveau sentier pour piétons et cyclistes s’ajoutera au passage Adélard-Raymond, dans le secteur Bois-Franc, entre les rues Des Équinoxes et Kenneth-Patrick. Une clôture, des bollards et du gazon seront aussi ajoutés. Les travaux de 182 000$ seront exécutés par Saho Construction entre le 15 octobre et le 30 novembre.